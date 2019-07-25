الامارات | أفراح العلوي والكعبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام فاضل سليمان العلوي، حفل استقبال، بمناسبة زفاف نجليه سليمان وعبدالله إلى كريمتي أحمد سعيد الكعبي. حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة أفراح الهيلي في مدينة العين، عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وأعيان قبيلتي العلوي والكعبي، وحشد كبير من الأهل والأصدقاء. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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