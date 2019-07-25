الامارات | 6 نصائح بسيطة للاستمتاع بالحياة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حياة مليئة بالبهجة هي ما يتمناه الجميع، هناك طرق لا تحصى للوصول إلى ما يريده المرء، لكن في ما يتعلق بالسعادة، فالأشياء الصغيرة هي ما تحدث فرقاً، ما يحتاج إليه أي شخص منا هو أن يحترم حياته وسلامته، وأن يجعل الحياة آمنة وممتعة مهما كان الطريق بسيطاً. وفي ما يلي بعض الطرق التي تسهل ممارستها ويسهل تطبيقها في الحياة، وتتسم بالفاعلية للاستمتاع بالحياة بشكل أفضل.
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