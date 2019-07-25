الامارات | «الحكمة» تكرِّم الطالبة المتفوّقة دراسياً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت إدارة مدرسة الحكمة الخاصة في عجمان، بتكريم خاص للطالبة هند عبدالرحيم حسن الريس الهرمودي، التي حصلت على المركز الخامس على مستوى الدولة بنسبة 97.25% في المسار العام، والمركز الأول على مستوى المواطنين بالمدرسة، حيث قامت باستضافة الطالبة في مقر الإدارة المركزية بمكتب المدير التنفيذي لمدرسة الحكمة الخاصة، عائشة بنت سيف المطوع، حيث هنأت الطالبة لحصولها على هذه المرتبة، راجية من الله دوام التوفيق والنجاح في مسيرتها المهنية.
ويأتي التكريم ضمن مبادرات المدرسة، منها مبادرة 99.9% التي أطلقتها المدرسة لتحفيز طلابها، حيث أثمرت هذه المبادرة على حصد الكثير من النتائج الايجابية لأبنائنا الطلبة والطالبات، من خلال حصولهم على نسب متميزة. قام والد الطالبة هند عبدالرحيم الريس، بشكر المدرسة لجهودها المبذولة في دعم ورعاية الطلبة المتميزين وتكثيف الجهود لرفع مستوى التحصيل الأكاديمي للطلبة.
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