الامارات | أفراح الشامسي والنعيمي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الشامسي والنعيمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال، الذي أقيم بمناسبة زفاف كل من أحمد عوض غريب راشد الشامسي إلى كريمة خميس سالمين راشد الشامسي، وفارس خميس غريب راشد الشامسي إلى كريمة ناجي مسعود سعيد النعيمي.

كما حضر الحفل الذي أقيم بصالة الظاهر في منطقة العين عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين، وشاركت فرق العيالة بعروض وفقرات متنوّعة من التراث الشعبي.