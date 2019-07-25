- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الشامسي والنعيمي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال، الذي أقيم بمناسبة زفاف كل من أحمد عوض غريب راشد الشامسي إلى كريمة خميس سالمين راشد الشامسي، وفارس خميس غريب راشد الشامسي إلى كريمة ناجي مسعود سعيد النعيمي.
كما حضر الحفل الذي أقيم بصالة الظاهر في منطقة العين عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين، وشاركت فرق العيالة بعروض وفقرات متنوّعة من التراث الشعبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح الشامسي والنعيمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.