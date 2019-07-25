الامارات | «الذيد للرطب».. دورة جديدة في «إكسبو»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الذيد للرطب».. دورة جديدة في «إكسبو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدعم وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، انطلقت صباح أمس، فعاليات الموسم الرابع من «مهرجان الذيد للرطب 2019»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدى أربعة أيام في «مركز إكسبو الذيد» الجديد، وسط حضور رسمي وشعبي لافتين.

ورصدت «غرفة الشارقة» 126 جائزة للفائزين في مسابقات المهرجان الست، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو مليون درهم. وتبلغ قيمة أكبر جائزة في المهرجان 16 ألف درهم، في حين تبلغ قيمة أقل جائزة 500 درهم.

وتشمل فئات المهرجان، الذي يشهد مشاركة 35 عارضاً إلى جانب 15 جهة حكومية محلية واتحادية، مسابقة «مزاينة الرطب» و«الحسيل لتمر النغال» و«أكبر عذج» و«الليمون المحلي» و«أجمل مخرافة رطب» للنساء فقط، إضافة إلى «مسابقة رطب كبار المواطنين».

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ويُعدّ مهرجان الذيد للرطب أول حدث تقام فعالياته تحت مظلة «مركز إكسبو الذيد»، الذي يُعدّ أحد أحدث مبادرات «غرفة الشارقة» الرامية إلى تنشيط الحركة الثقافية والاقتصادية في المنطقة الوسطى، عبر دعم صناعة المعارض والمؤتمرات والأحداث المتخصصة على مستوى الإمارة.

قال وزير التغيّر المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «إن تحقيق استدامة كل القطاعات يمثل الهدف الرئيس لرؤية الإمارات 2021، ومن أهمها القطاع الزراعي، لذا تعمل وزارة التغيّر المناخي والبيئة، بالتعاون مع كل مؤسسات وجهات القطاعين العام والخاص، على تعزيز استدامة هذا القطاع وتحقيق التنوع الغذائي، لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة».

وأضاف الزيودي: «تعدّ زراعة النخيل واحدة من أهم المجالات الزراعية التي تحظى باهتمام القيادة الرشيدة، لارتباطها بثقافة وتراث المجتمع الإماراتي، لذا يتم توفير كل سبل الدعم اللازم له»، لافتاً إلى أن ما توفره القيادة الرشيدة من دعم لهذا القطاع أسهم في وصول منتجات الرطب الإماراتي إلى أسواق أوروبا وأميركا وآسيا، وتصدر الشركات الوطنية الإمارتية حالياً منتجاتها من الرطب إلى 48 دولة حول العالم.