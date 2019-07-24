في لقاء قديم يسرا تتحدث عن والدتها: أبي حرمني منها 7 سنوات.. وكان عاوز يوجع قلبها عليّ

لم تكن علاقة يسرا بوالدتها عادية، حيث ابتعدت عنها 7 سنوات عقب انفصالها عن والدها، وبعد محاولات عديدة من الأم، تمكنت من إعادة ابنتها إلى حضنها مرة أخرى.

وكشفت يسرا، خلال حوار قديم لها، مع الإعلامى طوني خليفة، على قناة "القاهرة والناس" عن كواليس تعاملها مع والدتها، قائلة: "أخذني والدي من أمي وكنت في إجازة، وبقيت معه لمدة 7 سنوات، توقعت أني سأحصل على إجازة وأعود لها مرة أخرى، ولكن ما حدث كان شيئا غير متوقع".

وأضافت: "تعلمت الصبر من معاملة أبي، فلم يستطع أن يؤثر بالسلب على حياتي، واستطاعت أن أكون أقوى، وكنت أتعس طفلة في العالم بسبب والدي، لأنه حرمني من استكمال تعليمي، وكان يريد أن يوجع قلب أمي عليّ".

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وتابعت: "ذهبت لجنازة والدي ولم أحضر دفنته، لأننا لم نكن لنا صلة ببعض، فهو حرمني من أمي أعظم شيء في حياتي".

وتوفيت والدة الفنانة يسرا، اليوم، بعد صرع طويل مع المرض، وشُيعت جنازتها من مسجد السيدة نفيسة، عصر اليوم، وسيقام العزاء الجمعة المقبل في مسجد عمر مكرم.

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