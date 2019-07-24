تعرضت امرأة لحملة انتقاد واسعة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعدما نشرت صورة خاتم زفافها عبر صفحتها، وأدعت أن خطيبها اضطر لبيع عفش منزله لتوفير الخاتم لها.
وبعد نشرها صورا لخاتمها الألماسي الذي يتخذ شكل زهرة، شككوا في صحة كلامها لاندهاشهم من تصرف الخطيب، إذ شكك المعلقون في صحة كلامها، وفي أصالة الخاتم.
وردا على الانتقادات والتشكيك الذي تعرضت له، قالت المرأة إن خاتمها حقيقي ومصمم حسب الطلب، وإنه من الماس الأرجواني النفيس.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لم يقتنعوا بكلامها، وأنهالت عليها التعليقات المشككة.
وعلق أحد المتابعين على صورة الخاتم: "الخاتم يبدو كجزء من ملابس تنكرية مزيفة"، في حين استنكر متابع آخر "بيع المنزل لشراء خاتم الزفاف الذي وصفه بأنه مزيف ومبتذل".
كانت هذه تفاصيل خبر رجل يبيع عفش منزله لشراء خاتم زفاف لحبيبته من الألماس الأرجواني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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