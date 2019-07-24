بعد حسم الدوري الـ 41.. نصائح لاستغلال فرحة زوجك الأهلاوي

استطاع النادي الأهلي، مُصالحة جماهيره، بعدما حسم درع الدوري، الـ 41، عقب فوزه على المقاولون العرب، بـ 3 أهداف، مقابل هدف، والتي تعد أول بطولة حاسمة هذا الموسم، عقب الخسارة الأفريقية.

ويعيش مشجعو المارد الأحمر، ليلة سعيدة اليوم، تعد فرصة جيدة لزوجات مشجعي النادي الأهلي، لاستغلالها.

"هن" يقدم عدة نصائح لاستغلال فرحة زوجك بانتصار اليوم، حسبما ذكر موقع "trulymadly"، والتي جاءت كالتالي:

- حدثيه هاتفيًا، لتهنئته، وأخبريه بإنك سعيدة لهذا الحدث، فسعادة زوجك من سعادتك أيضًا.

- أرسلي له رسالة بأنك تنتظريه الليلة، من أجل تناول عشاء رومانسي، بمفردكما في المنزل.

- ارتدي له الملابس المثيرة التي يُفضلها.

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- استقبليه بابتسامة هادئة، وعناق طويل، وهنأيه بالفوز.

- حضري له عشاء رومانسيا وقدمي له أشهى المأكولات التي يُفضلها.

- اشعلي له اضواء خافتة، ودعيه للرقص لتهيئة الأجواء أولًا.

- تجنبي الحديث في المواضيع التي قد تُشعل الخلافات بينكما.

- اطلبي منه مبلغ من المال، أو هدية بحاجة لها، لتستغلي تلك اللحظة الرائعة.

- اعرضي عليه خططتك كالعزومات، والتنزه، والتسوق، بل مزيد من مصروفك الشخصي واطلبي منه الموافقة عليها، فتلك لحظتك المناسبة.

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