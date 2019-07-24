آخرهن هبة السيسي.. أجمل فساتين زفاف ملكات جمال مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

طلي بالأبيض"، كل فتاة تنتظر ليلة العُمر لارتداء الفستان الأبيض، وتخصص من وقتها ومجهودها الكثير لأجل اختياره بعناية، للظهور بإطلالة رقيقة ومختلفة في ليلتها المُميزة. ولذلك يستعرض "الخليج 365" أجمل فساتين الزفاف الخاصة بملكات جمال مصر.

هبة السيسي بتوقيع هاني البحيري:

تألقت هبة السيسي، ملكة جمال مصر السابقة بفستان زفاف من الشيفون المرصع بالكريستال البراق، بتوقيع المصمم المصري العالمي هاني البحيري، وتميز التصميم بكب مطرز بحواف بارزة، ونسقت طرحة طويلة من التول، وأكملت إطلالتها بتسريحة الشعر المنسدل على الجانب بتمويجه بسيطة، واعتمدت إكسسوارات تتكون من حلق ضخم بفص سوليتير كبير، واسوار رقيق بنفس لون الفستان.

إنجي عبد الله بفستان زفاف ناعم

حصلت إنجي على لقب ملكة جمال مصر لعام 1999، وخطفت الأنظار في حفل زفافها بفستان كالأميرات، باللون الاوف وايت، مكشوف الصدر، بذيل من الدانتيل المرصع بالإستراس البسيط على أطراف الفستان، وأكملت الإطلالة بإكسسوارت رقيقة تتكون من عقد وإسوار وحلق من السوليتي، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

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إلهام وجدي بفستان حورية البحر

أطلت عارضة الأزياء وملكة جمال مصر لعام 2009 بفستان زفاف أنيق بقصة حورية البحر، بدون أكمام، وتميز التصميم بقماش الدانتيل بالكامل، وأكملت إطلالتها بتصفيفه الشعر المرفوع، وطرحة متوسطة الطول من التول، وفضلت اعتماد المكياج البسيط.

ميريام جورج بإطلالة كالأميرات

تألقت ميريام جورج ملكة جمال مصر عام 2005، وملكة جمال القارات، بفستان زفاف ناعم بدون أكمام، بكب من الأعلى وتميز بقماش الدانتيل وتنورة واسعة من طبقات التول المرصعة برسومات الدانتيل، وأكملت الإطلالة بتصفيفه الشعر المنسدل، ونسقت طرحة من التول، واعتمدت الإكسسوارات الناعمة المكونة من عقد وانسيال من السوليتير.

خلود عز بفستان بتوقيع محمد سامي

ظهرت ملكة جمال مصر للبيئة لعام 2016، إذ ارتدت فستان زفاف جذاب باللون الأبيض بذيل طويل سادة، من توقيع مصمم الأزياء المصري محمد سامي، وتميز التصميم بالصوص المرصعة عليه بالكامل، وأكملت الإطلالة بمكياج ناعم بلمسة خبيرة التجميل سلمى متولي، وتصفيفة الشعر المرفوع وتاج ضخم باللون الفضي.