منها اللون الأبيض.. احذر دهان غرفة نومك بهذه الألوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

من أهم تجهيزات عش الزوجية الذي يحتار في اختيارها العروسين، هو تحديد ألوان منزلهما خاصة غرفة النوم، فمنهم من يبحث عن أحدث صيحات الألوان والتصميمات، و الآخرين يبحثوا عن الألوان الهادئة التي تبث في النفس الراحة والاسترخاء.

قالت مهندسة الديكور خلود الأصيلي لـ" الخليج 365" إن الألوان بشكل عام لها تأثير قوي على صحة الإنسان، ولتحقيق معادلة مواكبة الموضة مع الشعور بالراحة النفسية، يجب استخدام ألوان معينة من الألوان الرائجة لعام 2019 و2020؛ نستعرضها لكم خلال النقاط التالية:

لم يتربع الأخضر النعناعي "Mint green" فقط على عرش ألوان الموضة لملابس ربيع وصيف 2019، بل ضم ايضًا ألوان دهانات المنازل خاصة غرف النوم؛ ليمنح المكان أجواء رومانسية حالمة تنطق بالرقي.

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وأضافت "الأصيلي" أن الأزرق السماوي " baby blue" لا يقل أهمية عن الأخضر النعناعي، فهو من الألوان الذي يتناغم مع درجات الباستيل الأخرى، كالوردي الناعم.

ويمكنك أيضا اختيار درجات الروز الفاتح، أو "البينك الترابي" التي تندرج ضمن ألوان الباستيل الناعمة، التي تشيع أجواء ربيعية مبهجة، ومن السهل تنسيق ألوان الفرش معها.

كما أوضحت "الأصيلي" أن الرمادي الفاتح يزين هذا الموسم كل أشكال الصيحات ليضفي لمسة جاذبية ساحرة تعكس الجرأة وتفرد الأسلوب، وتنسيقه مع الأثاث أو المفروشات والإكسسوارات.

وحذرت مهندسة الديكور من طلاء جدران الغرف بأكثر من لون، والاكتفاء بلون واحد فقط، واستخدام الألوان النارية أو "القطيفة" والدهانات اللامعة؛ مثل الفوشيا والبنفسجي، وعلى الجانب الأخر اللون الأبيض، لأن كل ذلك يعطي الإحساس بالدفيء المبالغ وارتفاع درجات الحرارة.