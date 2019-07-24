قدمت الإعلامية سالي شاهين، نصائح للسيدات اللاتي سيشاهدن مباراتي الأهلي والزمالك مع أزواجهن.
وقالت شاهين، خلال تقديمها برنامج "السفيرة عزيزة" على شاشة "dmc": "لو جوزك أهلاوي، بعد فوز الأهلي على المقاولين ساعتها تقدري تطلبي منه اللي أنت عايزاه، تقدري تعملي شوبينج أو تطلبي لبس العيال عشان العيد قرب أو لو عايزة تسافري النهاردة أنسب وقت تطلبي منه اللي أنتِ عايزاه".
وأضافت: "أما بالنسبة للزوجة اللي زوجها زملكاوي لو الزمالك خسر، مش دا الوقت السليم خالص لطلب أي طلبات، ومتحاوليش تكلميه عن أي سفريات ويستحسن برضو تزوري والدتك".
ويلتقي الأهلي نادي المقاولون العرب، ونادي الزمالك نادي الإسماعيلي في الساعة الثامنة مساء، وتعتبر المباراتين الأهم في الدوري لأنه في حالة فوز الأهلي سيحسم لقب الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر "السفيرة عزيزة" ينصح: كيف تتعاملين مع زوجك الأهلاوي أو الزملكاوي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.