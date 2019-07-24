"السفيرة عزيزة" ينصح: كيف تتعاملين مع زوجك الأهلاوي أو الزملكاوي؟

قدمت الإعلامية سالي شاهين، نصائح للسيدات اللاتي سيشاهدن مباراتي الأهلي والزمالك مع أزواجهن.

وقالت شاهين، خلال تقديمها برنامج "السفيرة عزيزة" على شاشة "dmc": "لو جوزك أهلاوي، بعد فوز الأهلي على المقاولين ساعتها تقدري تطلبي منه اللي أنت عايزاه، تقدري تعملي شوبينج أو تطلبي لبس العيال عشان العيد قرب أو لو عايزة تسافري النهاردة أنسب وقت تطلبي منه اللي أنتِ عايزاه".

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وأضافت: "أما بالنسبة للزوجة اللي زوجها زملكاوي لو الزمالك خسر، مش دا الوقت السليم خالص لطلب أي طلبات، ومتحاوليش تكلميه عن أي سفريات ويستحسن برضو تزوري والدتك".

ويلتقي الأهلي نادي المقاولون العرب، ونادي الزمالك نادي الإسماعيلي في الساعة الثامنة مساء، وتعتبر المباراتين الأهم في الدوري لأنه في حالة فوز الأهلي سيحسم لقب الدوري.

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