محمد ثروث: "مراتي وقفت جنبي في بداية مشواري الفني.. اللي مكنش ليه ملامح"

تحدث الفنان محمد ثروت عن قصة ارتباطه بزوجته، مؤكدا أنه كان يعرفها عندما كانا يدرسان في الجامعة، ولكنه تقرب منها وطلب خطبتها بعد التخرج بثلاثة سنوات.

وأضاف ثروت، خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه بعد مرور 3 سنوات على تخرجه، تواصل مع زوجته هاتفيا: "قعدنا 10 أيام نحكي حياتنا وبدأنا نحب بعض".

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وأشار إلى أن زوجته وقفت إلى جانبه كثيرا في بداية مشواره الفني، مضيفا: "مكنش باينلي معالم ومكنتش لسه اتشافت".

ولفت إلى أنه منذ ارتباطهما، كانت زوجته مؤمنة بموهبته في التمثيل، مضيفا: "حتى لما كنت بشتغل حاجة تانية، كانت برفض ده تماما، وكانت شيفاه في التمثيل وكنت بقوله متصدقش حد أنت كويس وكمل".

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