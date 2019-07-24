زوجة محمد ثروت تحكي موقفا كوميديا في "الصباحية": قمت من النوم مسروعة"

تحدثت منى جمال، زوجة الفنان محمد ثروت عن موقف كوميدي تعرضت له في يوم الصباحية، خلال لقائهما في برنامج "السفيرة عزيزة"، المعروض على شاشة "DMC".

وقالت "منى" إنها عقب استيقاظها من النوم فُزعت، وهو الأمر الذي برره زوجها، قائلا: "قمت بتحضير الفطار، وكنت ارتدي جلبابا مقلما وعلى رأسي قبعة، وكنت مربي شنبي، وعمله (بالكحل كمان)، وقولتلها صباح الخير يا منى، قامت اتسرعت مرة واحدة".

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وعقبت "منى" على حديث زوجها، قائلة: "بالنسبة لي كان مفاجأة ده هو الزوج اللي هيقعد معايا، أنا أخذت الصدمة الأولى وكملت الحياة على كده".

وأضافت: "في مره قالي هنزل اجبلك هدية فنزل وجه ومخبي حاجة ورا ظهره، قالي اطفي النور، أول ما طفيت النور لاقيته طلع سيف فسفوري بينور".

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