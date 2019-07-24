زوجة محمد ثروت: "دايما بشجعه عشان يوصل للي بيحلم بيه"

قالت منى جمال، زوجة الفنان محمد ثروت، إنها دائما ما تشجع زوجها حتى يصل إلى ما يطمح إليه، مضيفة: "كنت بقوله طول مانت مصدق الحاجة هتوصلها، ومينفعش تسمع للي بيحبط فينا".

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن زوجها لم يرفض دخولها مجال التمثيل، ولكنها كثيرا ما تحب رؤيته على الشاشة، أكثر من ظهورها هي.

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وأشارت إلى أنها تعشق عملها مديرة أعمال "ثروت"، إلى جانب دراستها الفنون المسرحية.

وكشفت عن طريقة تعامل زوجها مع الحياة حتى في أصعب الأوقات، قائلة: "ثروت قعد في البيت أكتر من مرة بعد زواجنا، لكني كنت بتعامل معاه بعقلية أكبر، فهو دائما بيتعامل مع كل حاجة بضحك".

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