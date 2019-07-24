الشماغ السعودي من أرقى مجموعات الدور العالمية في 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يوليو 2019 07:35 مساءً - يتميز الرجل السعودي، بالأناقة والرقي فهو يحب حياة الترف والفخامة، دائما ما تجد التناسق الكبير في ملابسه، وتجده يرتدي أفخم الماركات العالمية وأشهرها، فهو لا يبخل على نفسه بل يدللها ويزكيها، والشماغ جزءا يمثل أهمية قصوى بالنسبة للرجل السعودي المهتم بأناقته في أي عمر كان، حيث يعتبر غطاء الرأس الذي يميزه، وللشماغ السعودي في 2019 عدة طرق في ارتدائه متنوعة ومختلفة بإختلاف المناطق والثقافات، ولكن هل تعرف أفضل ماركات الشماغ السعودي في 2019.

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شماغ جفنشي

شماغ جيفنشي هو الروعة في حد ذاتها، من أفخر وأجود أنواع القطن العالمي والشماغات الموجودة في السوق العربية، حيث صمم على مستوى عالٍ وراقٍ وفق المعايير الأوربية وبأفضل طرق التصنيع في العالم، واستخدم فيه أرقى أنواع القطن المصري العالمي فهو مصنوع خصيصا للنخبة والصفوة، بأيادٍ إنجليزية.

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جيفنشي الماركة الإنجليزية الشهيرة، يثق فيها عدد كبير من المستهلكين، فهو مصدر للبهجة ويتميز بالجودة والفخامة والترف، ويتم تصنيع شماغ جيفنشي من القطن الفاخر بنسبة 100%، ويتميز ذلك النوع بتعدد النقشات والأشكال المميزة والفريدة، ويتم غسله يدويا فقط دون أي مبيضات، وتتعدد أنواعه وأشكاله وفق حاجتك وذوقك، ولكنها جميعا تتفق في الفخامة والجودة والرقي، وسعره يصل إلى 399 ريالا سعوديا.

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الشماغ السعودي

شماغ سيار

شماغ سيار مصنوع من أفخر وأجود أنواع القطن العالمي، وقد تم تصميمه بأرقى المعايير البريطانيه وأعرق طرق التصنيع العالمية، حيث تصنع منتجات سيار في المملكة المتحدة، في مركز عريق لصناعة النسيج، وتحرص شركة سيار على استخدام آلات متخصصة لإظهار الخيوط ذات الجودة العالية مع لمسة خاصة للنسيج، وضمان ثبات اللون باستخدام أجود التقنيات المتاحة، وأيضا استخدام آلات الضبط التقليدية لتطابق الأطراف بأعلى دقة.

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