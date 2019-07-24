قفاطين عيد الأضحى على طريقة دنيا بطمة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يوليو 2019 07:35 مساءً - تعدّ النجمة المغربية دنيا بطمة من أكثر الفنانات ارتداءً للقفاطين، اللباس الشعبي لوطنها المغرب، وغالباً ما ترتديه مع معطف.

ويمتاز القفطان بالحشمة، إذ يصل إلى الكاحلين، وعادةً ما تكون أكمامه طويلة، ويُصنع من الحرير، أو الصوف، أو القطن.

قفطان مغربي باللون الأزرق



ولمناسبة عيد الأضحى المبارك، اخترنا لكِ مجموعة قفاطين من النجمة دنيا بطمة، التي تألقت بارتدائها خلال الفترة الماضية، لتستوحي منها إطلالتكِ الراقية.

غالباً ما تتألق النجمة دنيا بأزياء بلدها، حيث تختار الجلابيات، والقفاطين، و"التكشيطة" في مختلف المناسبات، وقد تألقت في إحدى حفلاتها بقفطان أبيض مطرز بالذهبي، إذ لا تخشى من اختيار الألوان الفاتحة، التي عادةً ما تكشف أيّ عيوب، كونها تتمتع بقوام متناسق، ولأنها تناسب كثيرًا لون بشرتها.

واختارت في حفلة أخرى قفطانًا باللون البنفسجي مطرزًا بالذهبي، وأقراطًا ذهبية كبيرة، ورفعت شعرها "الويفي".

قفطان مغربي من وحي دنيا بطمة



وإذا كنتِ تبحثين عن قفطان للمناسبات، فقد أطلَّت دنيا بقفطان سكري بالتطريزات الذهبية، واختارت معه اكسسوارات كثيرة، بخاصة الخواتم، وظهرت بشعر أسود مموَّج.

وفي اطلالة فخمة، تزيَّنت بقفطان ضيق مملوء باللمعة، وأكمام شفافة.

وفي اطلالة مثالية، أبرزت دنيا قوامها المتناسق، وظهرت بقفطان أخضر مطرز بالذهبي، مع حزام خصر ضخم، واكسسوارات ضخمة، وشعر منسدل طويل، وارتدت كذلك قفطانًا بنفسجيّ اللون مفعمًا بالأنوثة، ومزيَّنًا بالأخضر والبرتقالي والأزرق، ومنقوشًا بالذهبي، وآخر يشبهه، تم تطريزه بالأزرق والعنابي.

وإذا كنتِ تبحثين عن اطلالة تناسب الزيارات، فيمكنكِ اختيار إحدى اطلالاتها بالقفاطين السوداء، أبرزها قفطان أسود مزيَّن بالورد الأحمر، ومنقوش بالذهبي، وآخر عنابي مطرز بالذهبي.

قفطان مغربي من وحي دنيا بطمة لعيد الأضحى



وفي اطلالة صيفية مفعمة بالحياة، أطلت دنيا بقفطان فيروزي منقّش بالذهبي، ومزيَّن بالورد، كما أطلت بقفطان أخضر مطرز بالذهبي.

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عبايات وقفاطين صيفية من انستقرام

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