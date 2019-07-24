بإسدال أحمر وشعر مسندل.. هند صبري تشارك في جنازة والدة يسرا

حرصت الفنانة التونسية هند صبري، على حضور جنازة والدة الفنانة يسرا، والتي شُيع جثمانها عصر اليوم، من مسجد السيدة نفيسة.

وبخلاف جميع المشاركات في الجنازة واللائي ارتدين ملابس سوداء وغطاء رأس أسود، ظهرت الفنانة بإسدال أحمر وتركت شعرها منسدلا، وهو ما لفت الأنظار إليها.

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وكانت والدة الفنانة يسرا، وافتها المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وشارك في الجنازة كلا من الفنانات رجاء الجداوي، ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز، إلهام شاهين، بوسي شلبي، إيناس الدغيدي، ماجدة زكي.

وقال منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، لـ"الوطن"، إنَّه سيتمّ إقامة العزاء يوم الجمعة المقبل بمسجد عمر مكرم عقب صلاة المغرب.

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