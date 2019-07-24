Cartie تجمع المتناقضات من الأحجار الكريمة في مجموعة واحدة

تتمحور مجموعة ماغنيتود للمجوهرات الفاخرة التي أطلقتها دار Cartie حول فكرة تصادم المواد إذ تجتمع الأحجار الثمينة بالأحجار الخام الزخرفية لتعطي إبداعات مدهشة ونادرة في عالم المجوهرات الفاخرة. هو لقاء غير متوقع إذ يخلق هذا الأسلوب القوي توازنًا بين التقنية والموهبة الإبداعية التي لطالما جدّدتها كارتييه منذ أوائل القرن العشرين.

دمجت دار كارتييه في مجموعة ماغنيتود بين مختلف المواد الجريئة والمبتكرة التي لا تجتمع في العادة. تتيح الماسات في هذه المجموعة لأحجار الكوارتز ذي شوائب إبرية المجال للتألّق، بينما تلمع أحجار الياقوت الأزرق إلى جانب أحجار الأوبال متعدّدة الألوان وتشع أحجار الزمرّد بالقرب من أحجار الكريستال الصخري... جنبًا إلى جنب، تشرع الأحجار في حوار ينتقل من الشفافية إلى درجة التعتيم، ومن المعدن إلى الحجر الثمين، ومن الألوان الصافية إلى التدرّجات البرّاقة، ومن الأرض إلى الضوء.

أشكال مميّزة ومواد تشبه مناظر طبيعية، وألوان أساسية، وفروقات دقيقة متنوّعة: تُحاكي تصاميم هذه المجموعة قوة المواجهة من خلال خلق تفاعل بين الخطوط والإيقاعات المتقطّعة والحركات الانسيابية. ينبعث الضوء من الأحجار التي شهدت على تكوين العالم. وتندفع من هذا التصادم المتلألئ شعاعات متموّجة تطلق قوة فجر التكوين وتدفعها نحو المستقبل.

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