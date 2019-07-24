القوة والجرأة يسيطران على مجموعة الجديدة من علامة ميسيكا

اختارت ڤاليري ميسيكا أسبوع الموضة في باريس لإزاحة الستار عن الجزء الثاني من مجموعة Born to Be Wild للمجوهرات الراقية. لا تزال الرياح تهبّ من أميركا الغربية لتصطحبنا الدار إلى الصحراء الشاسعة بتصاميمها الأخّاذة.



بهذه المناسبة، تقول ڤاليري ميسيكا، مؤسّسة الدار ومُديرتها الإبداعية: "تُجسّد مجموعة Born to Be Wild المرأة الرائدة والقوية، التي تتمتّع بشخصية متحرّرة ومرهفة الأحاسيس". تعرفي أكثر على المصممة ميسيكا من خلال هذه المقابلة.

يأسر عقد Cushion Lasso القلوب مع 249 ماسة بقصّة الزمرد. تتوالى أحجار الألماس وكأنّها وهق برّاق. تجتمع الأحجار في الوسط فيخال للناظر أنّها عروة حبل راعي البقر. تتدلّى من العقد ماستان مربّعتان باللون الأصفر، الأولى وزنها 5,6 قيراط والثانية 7,5 قيراط. استغرق تصميم هذا العقد 300 ساعة من العمل في مشاغل "ميسيكا". كمّلت ڤاليري ميسيكا هذا العقد مع خاتم سوليتير وقرط منفرد تلتفّ فيه أحجار الماس بنعومة حول الأذن. تعرفي بالصور على المزيد من قطع المجوهرات من توقيع هذه الدار العريقة.

صمّمت ڤاليري ميسيكا عقداً مرصّعاً بأحجار ألماس مربّعة وأخرى مستطيلة. يلتفّ عقد التشوكر حول الرقبة وكأنّه مؤلّف من طبقات متراصفة، بفضل الدقّة في انتقاء أحجار الماس المستطيلة. تستقرّ على طرف كل صفّ ماسة مربّعة صفراء اللون، واحدة وزنها 1,51 قيراط والثانية 8,01 قيراط. استغرقت مشاغل ميسيكا عدّة أشهر للاستحواذ على هاتين الماستَين.

ولا يكتمل أي طقم مجوهرات من دون خاتم يعكس هوية الدار التي تمثل المرأة الجريئة والتي تعشق اعتماد التصاميم التي من شأنها أن تمنحها إطلالة أنيقة وراقية فريدة من نوعها مثل المجوهرات الحريريّة التصميم والملمس كالكشمير.

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