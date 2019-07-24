تعرفي على إتيكيت المصعد واللياقة الخاصة به

للأصعدة الاجتماعية كلها أصول الإتيكيت واللياقة الخاصة بها، ومن بينها استخدام المصعد، الذي يتطلب منكِ مراعاة لأصول التعامل مع الموجودين فيه.

إتيكيت المصعد

الأصل الأول في التعامل مع المصعد هو ما ينسحب على أي مكان اجتماعي يزدحم بالناس، من حيث مراعاة أصول الذوق وآداب الرائحة والنظافة العامة والتعامل مع المتواجدين.

أصول اللياقة لاستخدام المصعد:

1- احرصي على النظافة العامة، كما في أي مكان عام يزدحم بالناس. تاكدي من كونكِ لا تزعجين الآخرين برائحتكِ، سواءً رائحة الجسد أو الفم أو الشعر. احرصي على الدوام على هذه النقطة؛ ذلك أنها سهلة الكشف في الأماكن المزدحمة.

2- تأكدي من كونكِ لا تستخدمين العطر القوي؛ ذلك أنه يتسبّب بنفور الآخرين منكِ والضيق من قوة الرائحة.

3- تجنبي تناول الأطعمة ذات الرائحة النفاثة والقوية في المصعد. ابتعدي عن أي أطعمة متبلة أو منكّهة بقوة.

4- تجنبي الاستعراض أمام المرآة في المصعد أو تعديل زينتكِ وشعركِ على مرأى الآخرين.

5- تجنبي الحديث بصوتٍ عالٍ في المصعد، سواءً كان هذا مع من تركبين معهم المصعد أو من تحادثين عبر الهاتف.

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إتيكيت المصعد

6- إن كنتِ تحملين أكياساً كثيرة أو متعلقات كبيرة الحجم، فتجنبي مضايقة الآخرين بها. انتظري حتى يصبح المصعد شاغراً.

7- لا تفرضي ذاتكِ على مصعد مزدحم بالركاب، وحاولي دوماً اختيار المصعد الذي يتسع لبعض الركاب، حتى وإن كنتِ مستعجلة.

8- حين ترغبين بركوب مصعد انتظري حتى يخرج من فيه ومن ثم ادخلي.

9- تأكدي من كونكِ فتحتِ الباب لمن أراد الدخول، وألا تستعجلي في إغلاق الباب فيما أنتِ غير متأكدة من كون الجميع قد ركب المصعد.



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