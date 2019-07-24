أختاري الحقيبة الصيفية من ستايل المشاهير

في عالم الموضة يكون لكل موسم احتياجتة سواء كان في الأزياء أو الأكسسوارات والحقائب، ولكن ما يميز فصل الصيف عن المواسم الأخري هو إننا نلجأ لكل ما هو خفيف خصوصاً أثناء الذهاب الي المصيف لقضاء الاجازة الصيفية، لهذا نقوم بتجهيز كل الأشياء الصيفية المناسبة لأجواء الحارة مثل الحقائب الصيفية التي أنتشرت مؤخراً بأكثر من شكل وخامة، اشهرها الخوص.

في هذا التقرير آتينا لكِ بمجموعة من الحقائب الصيفية التي ارتدتها المشاهير سواء كان فى أوقات الصيف العادية أو أثناء قضاء عطلة الصيف.

أحلام الشمسي

أعتمددت أحلام الشمسي هذا الصيف علي العباءة الصيفية الخفيفة والتي ظهرت بها من قبل بطباعة الأناناس، وفي هذا اللوك فقد ظهرت بعباءة صيفية أيضاً باللون الأسود مزينة بزهرة عباد الشمس مع حقيبة صيفية كبيرة من الخوص مزينة أيضا بشرائط ملونة.

اسيل عمران

في صورة لها وهي تستمتع بأجواء البحر، أرتدت اسيل عمران حقيبة صيفية من السيليكون باللون الأبيض من pinko مع فستان مقلم بألوان متعددة.

روان بن حسين



بمظهر عفوي وبسيط، أضافت روان بن حسين حقيبة صيفية من الخشب الي فستان صيفي باللون الأزرق السماوي.

فوزازا



أما فوزازا فقد أرتدت حقيبة صيفية صغيرة من الخوص، علي جامب سوت صيفي باللون الأحمر الزهي، وفي مظهر أخر أرتدت الحقيبة الصيفية المصنوعة من الخوص أيضاً باللون الأحمر مع جامب سوت من الجينز.

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رنيا فواز

بمظهر جرئ يتكون من pencil skirt وتوب قصير أرتدت رنيا فواز حقيبة صيفية بشكل الصندوق.

تمارا

في مظهر بسيط أرتدت تمارا ايضاً الحقيبة الصيفية المصنوعة من الخشب مع شورت جينز قصير وتيشرت أبيض

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