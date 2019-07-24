بينهن سهير رمزي وطالبة جامعية.. أشهر زيجات الموسيقار حلمي بكر

الموسيقار حلمي بكر صاحب لقب شهريار الفن، نظرًا لزيجاته المتعددة، فعلى الرغم من تخطيه الـ82 عاما فإنه لا يستطع العيش دون امرأه في حياته، وهو دائمًا ما يعلن عن زيجاته ولا يخجل منها، حيث تخطى عدد زيجاته 12 زوجة، وعلى الرغم من كثرة زواجه فإنه لم يرزق سوى بطفلين هشام وريهام.

وضعته الزيجة الأخيرة من سماح القرشي في مأزق شديد، حيث تعرض للضرب والإهانة على مرأى ومسمع من الجيران داخل شقته، من قبل بلطجية أجرتهم زوجته، أمس الثلاثاء، مقتحمين شقته في حي المهندسين، متسببين في إصابات بالغة في الكتف الأيسر والرقبة وحروق في اليد، فضلًا عن إصابات في الركبة أدت لصعوبة بالغة في الحركة؛ لوجود خلافات عديدة جمعت بينهما، والذي أرجع سببها لابنتهما "ريهام"، بعدما اتفقا عقب طلاقهما منذ عامين على وجود البنت برفقته، لتعود مجددًا بمساومته، بحسب تصريحاته لـ"الوطن".

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ورصد "هُن" النساء في حياة الموسيقار حلمي بكر.

سهير رمزي

قصة حب جمعت بين الموسيقار حلمي بكر والفنانة سهير رمزي، من الوهلة الأولى حيث أعجبا ببعضهما البعض، وذكر تفاصيل قصة حبهما خلال استضافته في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، خلال عام 2017، وقال: "خلال تواجدنا في أحد استديوهات التسجيل، سمعت سهير بتقول لمامتها مين ده، وسألوا مهندس الصوت وقتها اسمه يونس، قالهم ده حلمي بكر، وقالولوا عايزين نسلم عليه، وبعد الانتهاء خلصنا وأنا خارج سألتهم معاكم عربية قالوا لا، وخدتهم ووصلتهم".

وتابع خلال استضافتة: "بعد مرور 3 أيام كلمني المخرج فؤاد الألفي، وقالي عازمينك على الغدا، وقالي بالنص تعالى وسوسو اللي عمله الأكل، ومكنتش أقدر أفوت الفرصة دي".

ورغم كونه لم يتعد عامه الـ22 حينها، وهي بعمر الـ16عامًا فإنه جمعت بينهما قصة حب، بدأت في الظهور منذ المرة الأولى التي رأيا بعضهما البعض، وتابع: "في أول قاعدة، حددنا ميعاد الخطوبة، وكنت وقتها في بداية طريقي".

واستمرت هذه الزيجة ما يقرب من 4 أعوام، ولم يرزقا بأطفال؛ ليقررا الطلاق بسبب رفضها الاعتزال، فتوصلا معا إلى قرار الانفصال بصورة ودية دون خلافات.

شاهيناز شقيقة شويكار

تزوجت شاهيناز من الملحن حلمي بكر، وأنجبت منه ابنها الوحيد هشام، خريج جامعة سان فرانسسكو، وخلال زواجهما قررت الاعتزال والتفرغ لمنزلها وابنها، لكن لم يستمر هذا الزواج وانتهى بالطلاق، وهاجمها بكر، وأكد أن علاقتها به مقطوعة تمامًا، لأنها كذبت عليه وادعت عليه كذبًا أنه كان يضربها، كما أكد أنها رفعت عليه قضية دون علمه بسجنه شهرًا مع إيقاف التنفيذ، وأن علاقته بابنه أصبحت متوترة وانحاز لطرفها.

المطربة عليا التونسية

ذكر بكر خلال استضافته في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي تفاصيل زواجه من التونسية عليا، وذكر أن زواجهما كان عُرفيًا، قائلًا: "في يوم من الأيام لقيت مطربة حد بيعاكسها وبتغني في كباريه"، بسمع صوتها اتفاجئت وأجمع جميع الملحنين على صوتها وتعجبوا من وجودها بهذا المكان.

وتابع بكر: "كان واحد بيعاكسها وبيطاردها كان لاعبا نادي الزمالك حارس مرمى، واستنجدت بيا وقتها وتصرفت في الموقف، وقولتلها بتغني هنا ليه، وعملتلها أغنية (ياحبايب مصر)، وأغنية (على اللي جرى)، منذ أكثر من 40 عامًا".

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واكتشف بكر خيانة عليا حينما طرق أحد الرجال باب منزله في يوم ما، وأخبره بأنه زوجها، مضيفا: "عرفتنا على بعض واتفاجئت إنها متجوزانا إحنا الاثنين، وانفصلت عنها بأسلوب راقٍ وهادي".

منى طالبة بالجامعة

منى طالبة الجامعة والتي تعرف إليها في أثناء تكريمه بالجامعة، وأعجب بها وتزوجها حلمي بكر ثم انفصل عنها مرتين، ثم عاد إليها قبل انفصاله النهائي عنها في المره الثالثة.

الخامسة ارتبط بها في لندن

4 أيام كانت الفترة التي قضاها بكر مع زوجته الخامسة، التي ارتبط بها في العاصمة البريطانية لندن، وعن أسباب الانفصال، روى بكر: "تلفظت بلفظ خارج عن العادة، وأنا أدير حديثًا مع ابنة صاحب البيت الذي كنا معزومين فيه احتفالًا بزواجنا، فأخطأت في حقها فانفصلنا".

راندا ابنة خالة أصالة

عبارات من الشكر والمدح، ذكرها الموسيقار والملحن حلمي بكر في راندا، ابنة خالة المطربة السورية، أصالة: "كانت سيدة عظيمة جدًا، كانت رمزًا لسيدة البيت العظيمة ومبتسمة"، مشيرًا إلى أنه كان يحبها، وأنه انفصل عنها بسبب خلاف له مع أصالة، حينها، وحذر راندا من السفر معها إلا أنها لم تنفذ أمره، وفور عودتها إليه بحضور وجدي الحكيم، في منزل الملحن طلقها، بعد أن قالت إنها لم تخطئ، ورغم ذلك يروي بكر أن له علاقة طيبة بها وبعائلتها، ودائمًا ما تقول والدتها له: "أهلًا باللي خسرناه".

الصحفية شيماء مصطفى

واستمر في الزواج بعد انفصاله وطلاقه عن راندا ابنة خالة المطربة أصالة، حيث تزوج من الصحفية الشابة شيماء مصطفى، في أجواء عائلية داخل منزل بكر في المهندسين، حيث إنه تعرف على شيماء من خلال حوار كانت تجريه معه، ووقع في حبها واستمرت قصة الحب بينهما لفترة قصيرة وانتهت بالزواج، ثم انفصل عنها بعد 10 أشهر فقط.

سماح القرشي

تعتبر آخر زيجات الموسيقار حلمي بكر، والتي انفصل عنها منذ عامين، وتعرف عليها عن طريق شقيقاته، "لقيت فيه كل حاجة، طيبة وحنية، ودلع".. عبارة وصفت بها سماح القرشي علاقتها بالموسيقار حلمي بكر، خلال استضافتهم في برنامج "حصلت قبل كده"، مع الإعلامي طوني خليفة، المذاع عبر فضائية cbc، حيث روت بداية تعارفهم وقصة زواجهم، وبعد تعارف دام لمدة 8 أشهر.

وذكرت: "مكنتش أعرف مين حلمي بكر، ولا إنه ملحن ومشهور، تعرفت على إخواته البنات أثناء قضائنا الإجازة الصيفية، وعرضوا عليا واحد في الثلاثينيات من عائلتهم، لكني رفضت، كان عندي مسؤوليات تجاه إخواتي البنات ومتحملة جوازهم".

تجدد اللقاء بعد فترة ليست بقليلة حينها كان حلمي متزوجا من سيدة أخرى، وتابعت: " إخواته كلموه واتقابلنا واتعرفنا على بعض، وقعدنا 6 أشهر، ما بين الشد والجذب، وتزوجنا خلال عام 2017".

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