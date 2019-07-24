بدلات رسمية من مجموعات ربيع وصيف 2019 حسب شكل جسمك

تشكيلة مميزة من البدلات الرسمية الخاصة بالسهرات والمناسبات تضمنتها مجموعات دور الأزياء العالمية لموسم ربيع وصيف 2019. اليوم، نعرض لك أبرز الموديلات التي تضمن لك إطلالة راقية في مناسبتك القادمة، اختاري منها الأقرب الى ذوقك.



وقد شهدت منصات عروض ربيع وصيف 2019 صيحة جريئة تناسب السهرة والمتمثلة في البدلات المصممة بكتف واحد أو كم واحد، فتألقت بها عارضات بالمان Balmain وباميلا رولاند Pamella Roland وتميزت تلك التصاميم بالسترات الطويلة المطوية حول الجسم بطريقة الـ Wrap ما يجعل منها قطع مثالية لكل امرأة ترغب بإخفاء البطن.



بدلات بالطبعات اللامعة

قدمت دار دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana باقة منوعة من بدلات السهرة التي تميزت بالطبعات اللامعة والياقات العريضة وزودت بعض الموديلات بصدرية قصيرة أشبه بالستايل الرجالي.



بدلات مصممة من خامات لامعة

كانت البدلات المصممة من خامات لامعة نجمة عروض تودز Tod’s وجورجيو أرماني Giorgio Armani، وذلك الأخير قدم موديل مؤلف من جاكيت مزدوج الصدر Double breasted jaket وبنطال واسع بقصة رجالية لذا ننصح بإرتداؤه في حفلات العشاء المرتبطة بالعمل.

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بدلات المونوكروم

حظيت البدلات المونوكروم بحضور لا يمكن تجاهله في مجموعات أسماء شهيرة مثل إرديم Erdem، بالمان Balmain وجيامباتيستا فالي Giambattista Valli والميزة الأساسية في التصاميم المذكورة هي الجرأة والتي تمثلت في بعض الأحيان بطبعات الشفاه التي نثرت على البدلة بالكامل.

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