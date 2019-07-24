10 طرق مهمة لكشف البيض الفاسد.. واحذر وضعه في باب الثلاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

ربما تكون واحد من بين الكثيرين الذي لا يكترثون بمدى صلاحية البيض عند تناوله أو عند شرائه من المتجر، وهو ما يعود بالضرر الكبير على صحتنا وصحة أسرتنا.

ولأن البيض مصدر بروتيني قوي ذو سعر قليل يُفضل كثيرون تناوله، لكن علينا الانتباه إذا كان فاسدًا أو ظهر عليه أي من علامات عدم الصلاحية؛ لأنها قد تؤدي إلى الإصابة ببكتريا السالمونيلا، أو التسمم الغذائي ومن أبرز أعراضه الغثيان والإسهال والقيء والمغص المعوي، وفق ما أكدت الدكتورة مروة الحسيني أخصائية أمراض الباطنة لـ"الخليج 365"، وشدّدت على ضرورة زيارة الطبيب عند استمرار إصابة ببعض الأعراض مثل الصداع، وارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ، لأكثر من يومين.

لذلك يجب علينا التفريق بين البيض الفاسد والصالح، وهو ما يوضحه "الخليج 365" خلال السطور التالية وفقًا لموقعي "wikihow" و"sentientmedia"، بأكثر من طريقة للحصول على بيضة طازجة:

1- اختبار البيضة

ضع البيضة في وعاء أو كوب عميق مملوء بالمياه الباردة، فإذا ظلّت البيضة في أسفل الوعاء على جانبها، فهي طازجة، أما إذا استقرت البيضة في وضع مستقيم على أحد نهايتيها، ولكنها لا تزال تلامس القاع، قد مر عليها وقت طويل ولكنها لا تزال آمنة للأكل، وإذا طافت البيضة، هي ليست بيضة طازجة.

يحدث ذلك لأن البيضة يوجد بها منفذا هوائيا صغيرا، وبمرور الوقت يمر المزيد من الهواء من خلال غلاف البيضة المسامي، وإلى داخل البيضة، كلما دخل مزيدًا من الهواء للبيضة، كلما نمى المنفذ الهوائي بشكل أكبر، ما يجعل البيض أكثر قابلية للطفو.

2- رج البيضة

أمسك البيضة بجوار أذنك ورجها بلطف، استمع.. البيضة الطازجة لا يجب أن تصنع الكثير من الصوت عند رجها، وتُشير خضخضة البيض إلى أنها قديمة.

ويرجع ذلك إلى أن البيضة غير الطازجة، يخرج منها الرطوبة وثاني أكسيد الكربون من خلال غلافها، يبدأ صفار البيضة وبياضها بالجفاف، والانكماش ويصبح المنفذ الهوائي أكبر.

3- كسر إحدى البيض

يمكنك فحص إذا كانت البيضة طازجة أم لا، عن طريق كسر إحداهم في وعاء ولاحظ إذا انتشرت البيضة في مساحة كبيرة في الوعاء يعني أنها طازجة، وإذا بقيت متماسكة قليلاً فهي غير طازجة، وفي حالة وجود الصفار مسطحًا ويكسر بسهولة فهذا يدل على عدم جودتها.

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4- لون بياض البيضة

يُشير الأبيض الغائم إلى بيضة طازجة جدًا، بينما الأبيض النقي الزاهي يعني أن البيضة غير طازجة ولكن قد تكون ما تزال صالحة للأكل.

وإذا كان بياض البيضة لونه وردي أو أخضر أو قزحي، فإن البيضة ملوثة بسبب بكتيريا السودوموناس وغير آمنة للأكل، وإذا رأيت بقعا سوداء أو خضراء داخل البيضة، فإن البيضة ملوثة بسبب الفطريات ويجب رميها بعيدا.

5- رائحة البيضة

البيضة الفاسدة يكون لها رائحة نفّاذة وكريهة عند كسرها، في هذه الحالة يجب التخلص منها فورًا.

6- لون الصفار

إذا كان صفار البيض الذي تم طبخه بصعوبة يحتوي على حلقة خضراء تحيطه، هذا يعني أن البيضة قد تم طاهيها كثيرا أو تم طبخها في مياه تحتوي على نسبة حديد عالية. هذه البيضة لا تزال صالحة للأكل.

7- بقع دماء

إذا لاحظت وجود بقع دم أو لحوم على البيضة، هذه البيضة لا تزال صالحة للأكل ولا يعني أنها ملوثة أو أنها قد فسدت. يحدث بقع الدم عندما تتمزق الأوعية الدموية عند تشكيل البيضة وليس له علاقة بمدى كون البيضة طازجة.

8- فحص التواريخ والتوقيتات

افحص عن تاريخ انتهاء الصلاحية. يكون هذا اليوم على الأكثر بعد 30 يومًا من تاريخ تعبئة البيض. البيض الذي يتم حفظه في الثلاجة وغير مكسور يكون جيدًا للاستخدام ما لا يقل عن شهر من تاريخ البيع.

يظهر تاريخ البيع في الولايات المتحدة بصيغة الشهر/اليوم. لذا فإن البيض الذي يجب أن يتم بيعه في 15 مارس يتم لصق عليه التاريخ بهذه الصيغة 03/15.

9- البيض الذي تم إخراجه في درجة حرارة الغرفة

تخلص من البيض الذي كان في الثلاجة ثم تم إخراجه في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعتين أو أكثر. بمجرد تبريد البيض في الثلاجة، من المهم الحفاظ عليها في نفس درجة الحرارة. البيضة الباردة في البيئة الدافئة تبدأ في العرق، ما يؤدي إلى نمو البكتيريا خارج البيضة. من الممكن أحيانًا للبكتيريا أن تعبر الغلاف لداخل البيضة وتسبب تلوثها وذلك لأن غلاف البيضة مسامي يسهل اختراقه.

10- احذر وضع البيض في باب الثلاجة

لمنع تقلبات درجة الحرارة، خزِّن البيض في أبرد جزء في الثلاجة وليس في الباب. من المرجح أن تتغير درجة الحرارة عند فتح الباب وغلقه، لكن إذا كان البيض غير مغسول وفي درجة حرارة الغرفة، ليس هناك حاجة إلى وضعها في الثلاجة.