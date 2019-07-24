تصاميم عربية سيطرت على أسبوع باريس للهوت كوتور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

يعد أسبوع الهوت كوتور مناسبة وفرصة هامة لمصممين الأزياء حول العالم، ليظهروا أفضل ما لديهم من خيال وإبداع في تصاميم الأزياء الراقية، وكان من ضمن الحضور العديد من الأسماء العربية لمصممين استطاعوا التألق في أسابيع الموضة العالمية، وخاصة في أسبوع باريس للهوت كوتور لخريف وشتاء 2019-2020

-جورج حبيقة

قدم المصمم اللبناني جورج عرضًا رائعًا، إذ استوحى المجموعة من طيور الجنة، وركز على الألوان الزاهية والأقمشة البراقة، واعتمد في أغلب التصاميم على الترتر والحرير والريش، وضمت المجموعة العديد من فساتين السهرة التي تتميز بالفخامة والرقي، وتنوعت بين الكشاكش والريش والأقمشة البراقة.

-نيكولا جبران

خاطب نيكولا المرأة الجريئة والقوية في أسبوع الأزياء الراقية بمجموعة من القطع الفنية، والبدل الرسمية بلمسة أنثوية رائعة، وتنوعت التصاميم بين الفستان على شكل بليزر، والبدل ذات الألوان الغامقة، والبوت الطويل على شكل بنطلون.

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-رامي العلي

بتصاميم إغريقية خطف المصمم السوري الأنظار، إذ تنوعت المجموعة بين فساتين كلاسيكية وتنانير طويلة، وتميز الفساتين بالفخامة وأقمشة الستان والحرير والأقمشة البراقة.

-جورج شقرا:

استوحى المصمم اللبناني تصاميمه من حقبتي الأربعينات والخمسينات، وركز على أبرزا جمال المرأة من خلال اختيار الألوان ةالتصاميم التي تنوعت بين فساتين السهرة وفساتين الكوكتيل، واعتمد على الأزياء ذات التصاميم الهندسية.

-طوني ورد:

تمكن طوني من أدخل ثلاثية الأبعاد المطبوعة على الملابس لأول مرة في تصاميمه، وتنوعت الألوان بين الأزرق الأبيض والأحمر الغامق، واعتمد على الطبقات المتعددة، والتطريزات الناعمة، والأشكال الهندسية.