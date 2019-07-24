مكياج ناعم على طريقة ياسمين صبري

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يوليو 2019 04:37 مساءً - تلفت النجمة ياسمين صبري دائماً، الأنظار بإطلالاتها الراقية وجمال ملامحها التي تبرزها بأساليب مكياج غاية في الأنوثة والجمال، مبتعدة عن المبالغة والمكياج المبهرج، فهي تمتلك ملامح شرقية جذابة تساعدها في اعتماد مكياجات متنوعة، عنوانها النعومة والجمال والأنوثة.

فإن كنت من محبات المكياج الناعم، طبقيه على طريقة ياسمين صبري.



مكياج ناعم للبشرة الحنطية من ياسمين صبري

مكياج ناعم للبشرة الحنطية



إن كنت تتمتعين ببشرة حنطية كالنجمة ياسمين صبري، فلا تترددي في اعتماد طريقتها في تطبيق مكياج جذاب ملائم لذوات البشرة الحنطية، بحيث تستخدمين كريم الأساس بلون مائل الى البرونز، والكونسيلر لإخفاء الشوائب في منطقة العين، مع لمسة خفيفة من كونتور الوحه. من ثم، قومي بتحديد حاجبيك، واستخدمي الهايلايتر لإضاءة وجهك ومنحك إشراقة فائقة. بعدها، ظللي الجفن العلوي بظل العين النيود الناعم القريب الى لون بشرتك. وبالفرشاة الرفيعة، ارسمي تحت الرمش السفلي خطاً رقيقاً بواسطة ظل داكن، وذلك لتوسيع حجم العين. وأكملي مكياجك باستخدام الرموش الاصطناعية وأحمر الشفاه الأحمر.



مكياج هادئ بأسلوب ياسمين صبري

مكياج هادئ



لمحبات المكياج الهادئ والخفيف، فإن مكياج ياسمين صبري يعد خياراً مثالياً لهن، وهو يرتكز بشكل أساسي على بشرة متوهجة خالية من الشوائب، بحيث يتم استخدام طبقة خفيفة من كريم الأساس والكونسيلر، واعتماد مكياج العيون الهادئ المرتكز على الأيلاينر الرفيع والرموش الطويلة والكثيفة. أما أحمر الشفاه، فالأفضل أن يكون بلون قريب من لون البشرة، لا سيما النيود بدرجاته كافة.



أساليب مكياج ناعمة من ياسمين صبري

مكباج ناعم من وحي ياسمين صبري



يعد الآيلاينر وأحمر الشفاه من أهم مستحضرات المكياج لدى ياسمين صبري، إذ إنها غالباً ما تعتمد عليهما بشكل أساسي. فتعمد الى تحديد قسمات وجهها بالكونتورينغ، ومن ثم رسم عينها بالآيلاينر ابتداءً من طرف العين ونحو الأعلى، مع تحديد داخل العين بالكحل الأسود. كما تستخدم أحمر الشفاه بألوانه المختلفة، لا سيما الأحمر القوي. كذلك، تميل ياسمين صبري الى المكياج السموكي الناعم المرتكز على الألوان الترابية القريبة الى لون بشرتها مثل البيج والبني، وأحمر الشفاه بتدرجات النيود، لا سيما البيج والوردي. ومن أساليب المكياج التي تعتمدها ياسمين من وقت الى آخر، مكياج عيون القطة الذي يبرز جمال عينيها ويجعلهما أكبر وأوسع، مع أحمر الشفاه الزهري المات والبلاش الوردي الذي يضيء وجنتها ويمنحها توهجاً طبيعياً.

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