خلطة تبييض الهالات السوداء بخمس دقائق...فيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يوليو 2019 04:37 مساءً - تُعتبر الهالات السوداء مشكلة من أكبر المشاكل الشائعة التي تواجه المرأة، وتتسبّب في فقدان الثقة بالنفس، الأمر الذي يسبّب القلق الدائم.



فبمجرد ظهور الهالات السوداء تحت العين، تبدأ السيدة بالبحث عن الحلول الجذرية التي ستخلصها منها لاستعادة رونقها وجاذبيتها، فوجود اسوداد تحت العينين، يخلق شعورًا بالإحراج وعدم الارتياح، الأمر الذي يدفعها إلى استخدام الكونسيلر ومستحضرات التجميل بشكل يومي لإخفاء تلك الهالات غير المحبّبة.

أسباب ظهور الهالات السوداء



- قلة النوم أو عدم انتظامه، حيث لا يجب أن يقل عدد ساعات النوم عن 8 ساعات يوميًّا.

-الإجهاد الذهني والعصبي.

-انخفاض ضغط الدم.

-الأنيميا.

-الاستخدام اليومي لمستحضرات التجميل.



طرق تبييض الهالات السوداء



لكل من تعاني مشاكل الهالات السوداء تحت العين، نقدم لها الحل الأبسط والأسهل، وهو اللجوء إلى استخدام المواد الطبيعية الموجودة في كل منزل، للحصول على قناع سحري سيحول دون ظهور تلك الهالات المزعجة.

وهو ماسك تبييض الهالات السوداء المكوّن من النشا وماء الزهر، الذي تنصحنا به خبيرة التجميل "ألين داود" لفوائده العديدة.



طريقة التحضير:

خبيرة التجميل ألين داوود



يتمّ مزج ملعقتين من النشا مع ملعقتين من ماء الزهر الطبيعي، لحين الحصول على مزيج متماسك، ويوضع تحت العينين ويُترك لمدة خمس دقائق قبل غسله بالماء الفاتر.

يمكن تكرار ماسك تبييض الهالات السوداء مرتين أسبوعيًّا للحصول على نتائج باهرة وأكيدة.

أما بالنسبة لفوائد هذه الخلطة الطبيعية على العينين فهي على الشكل التالي:

Advertisements



فوائد النشا :

تحضير القناع



من فوائد النشا شد تجاعيد العين، لأنه يحتوي على نسبة عالية جدًّا من الفيتامينات وبخاصة فيتامينA الذي يقوم بإزالة الهالات السوداء تحت العين. كما أنه يساعدكِ أيضًا على علاج تورم العين وانتفاخها.



فوائد ماء الزهر:

وضع ماسك النشا



لماء الزهر العديد من الخصائص المذهلة للعناية بالبشرة، التي تساعد كثيرًا في تخفيف من الهالات السوداء، وانتفاخ العينين، فهو يُعتبر مهدّئًا يساعد على تهدئة تهيج وعلامات الإجهاد حول العينين، والذي بدوره يساعد على تفتيح الهالات السوداء.

تابعي خطوات تحضير ماسك تبييض الهالات السوداء وكيفية تطبيقه من خلال ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> :

إقرئي أيضاً

أفضل غسول وجه للبشرة الدهنية

وصفات طبيعية للعناية بالشفاه الجافة

أفضل منتجات العناية بالبشرة التي أُطلقت حديثاً