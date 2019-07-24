أفضل كريم لإزالة التجاعيد تحت العين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يوليو 2019 04:37 مساءً - تعتبر منطقة محيط العين من أكثر المناطق التي تتعرّض لظهور التجاعيد المبكرة. فالبشرة في هذه المنطقة رقيقة جداً، ما يجعل الخطوط تجد طريقة بسهولة إليها. ولا ترتبط التجاعيد التي تظهر تحت العين بـ الشيخوخة أو عامل التقدّم في السنّ، إذ يمكن أن تظهر في سن مبكرة نتيجة عوامل كثيرة، منها التعب والسهر وجفاف البشرة.. وغيرها من العوامل.



ومع تضافر جهود العلامات التجارية، بات هناك الكثير من الكريمات الخاصة بالعناية بمحيط العين والتي تساهم في تخفيف ظهور التجاعيد وتمنح البشرة المرونة التي تحتاج إليها. ولكن كيف يمكنك شراء الكريم المناسب؟

المكوّنات الأساسية لكريم التجاعيد



عند شراء كريم عيون لمحاربة التجاعيد عليك التأكد من احتوائه على هذه المكوّنات:

حمض الهيالورونيك الذي يساعد في ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف الذي يعتبر أبرز الأسباب التي تقف وراء ظهور تجاعيد العين.

البيبتيدات وهي أحد أنواع البروتينات التي تتسلّل إلى أعماق الجلد لتعزّز عملية إنتاج الكولاجين، وتساهم في بناء الخلايا وترابطها، ما يجعلها حاجزاً قوياً في وجه التجاعيد.

الريتينول أو الفيتامين A الذي يساعد في تنشيط الدورة الدموية، وهو من المكوّنات التي يجب أن تدخل بكميات قليلة في تركيبة كريمات العيون لأن البشرة تحت العين تكون رقيقة وحساسة جداً.

حماية عالية من الشمس، لأن محيط العينين لا يقلّ أهمية عن بشرة الوجه بالكامل. لذا عليك حماية هذه المنطقة من الأشعة فوق البنفسجية كي تجنّبيها أضرارها.

أفضل كريمات تجاعيد العين



SkinCeuticals A.G.E Eye Complex

SkinCeuticals A.G.E Eye Complex



يحتوي كريم العين من SkinCeuticals على مزيج من الفيتامينات والمكوّنات الضرورية لنضارة محيط العين، وهي تعمل على محاربة التجاعيد. كما أنه غنيّ بمضادات الأكسدة، والببتيدات، ويحتوي على تركيبة تساهم في حماية العينين من أشعة الشمس.



Neutrogena Hydro Boost Eye Gel Cream

Neutrogena Hydro Boost Eye Gel Cream



غنيّ بحمض الهيالورونيك، يساعد في ترطيب محيط العين وحمايته من الجفاف والتشقّقات. وهو ذات تركيبة ناعمة تتسلّل إلى أعماق البشرة بسهولة.



RoC Retinol Correxion Eye Cream

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RoC Retinol Correxion Eye Cream



لمن تعاني ظهور التجاعيد عند محيط عينيها، فإن هذا المستحضر هو خيارها الأنسب. يعمل هذا الكريم على ترطيب محيط العين وتخفيف الهالات السوداء والانتفاخ، بالإضافة إلى دوره الفعّال في تعزيز مرونة البشرة ومحاربة التجاعيد.



Olay Eyes Brightening Eye Cream

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بفضل احتوائه على الفيتامين C والNiacinamide (أحد أنواع الفيتامين B3)، يساعد هذا الكريم في تفتيح البشرة وبالتالي إخفاء الهالات السوداء والخطوط الدقيقة. كما ينشط الدورة الدموية في هذه المنطقة ويساعد في الحفاظ على تجديد خلايا البشرة.



Neutrogena Rapid Wrinkle Repair Eye Cream

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غني بالريتينول الذي ينشّط عمل الخلايا ويزيل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، كما يحتوي على حمض الهيالورونيك الفعّال في ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.

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