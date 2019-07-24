تخلّصي من تشققات القدمين مع هذه الخلطات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يوليو 2019 04:37 مساءً - لا تقتصر مشكلة تشققات القدمين على فصل الشتاء وأجوائه الباردة فقط، بل هي مشكلة تهدّد صحة قدميك في جميع الفصول. تتعرّض القدمان خلال فصل الصيف للكثير من الضغوطات خاصة انتعال الأحذية المفتوحة والكعوب العالية ومياه البحر... كل هذه العوامل وغيرها تؤدي إلى تلف الجلد وجفافه وبالتالي ظهور التشقّقات التي تتسبّب بآلام مزعجة.

في ما يأتي بعض الخلطات الطبيعية التي تساعدك في التخلّص من مشكلة تشقّقات القدمين والحفاظ على ملمسهما الناعم.

1- خلطة الفراولة والزيوت الطبيعية

في وعاء نظيف اهرسي حبة من الفراولة مع 4 ملاعق كبيرة من زيت اللوز وأضيفي إليهما ملعقتين صغيرتين من الملح الناعم. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس تستخدمينه كماسك للقدمين. ضعي المزيج على أماكن الجلد المتشقّقة واتركيه لمدة ربع ساعة قبل غسل القدمين بالماء الفاتر.

بإمكانك أن تستعيني بكريمات ترطيب القدمين بعد القناع لنتيجة أفضل.

الفراولة لترطيب الجلد



2- خلطة الشوفان والجوجوبا

في وعاء نظيف ضعي ملعقتين من الشوفان المطحون وأضيفي إليهما مقدار نصف فنجان من زيت الجوجوبا. اخلطي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس تضعينه كماسك على أماكن الجلد المتشقّق لمدة نصف ساعة. اغسلي قدميك جيداً بالماء الفاتر وضعي كريم مرطّب وانتعلي الجوارب القطنية للحصول على نتيجة أفضل.

الشوفان لعلاج التشققات



3- خلطة زبدة الكاكاو والخل

لتحضير هذه الخلطة أنت بحاجة إلى نصف كوب من الخل الأبيض وكمية مماثلة من زبدة الكاكاو. ذوّبي زبدة الكاكاو على حرارة الماء واخلطيها مع الخل الأبيض ودلّكي بالمزيج الأماكن المتضرّرة من الجلد. بإمكانك أن تكرّري هذه العملية 3 إلى 4 مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة إيجابية.

زبدة الكاكاو مرطّب طبيعي للبشرة

4- خلطة جوز الهند والموز والأفوكادو

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بفضل احتوائه على زيوت طبيعية مغذية للبشرة، يساعد جوز الهند على ترطيب قدميك وحمايتهما من التشقّق. في وعاء نظيف، اهرسي حبة موز طازجة ونصف حبة أفوكادو وأضيفي إليهما فنجاناً من زيت جوز الهند. اخلطي المكوّنات جيداً لتحصلي على عجينة لزجة تستخدمينها كماسك لقدميك لمدة نصف ساعة قبل غسلهما جيداً بالماء الفاتر.

ماسك الموز للبشرة

5- خلطة الصبار والكركم

لتحضير هذه الخلطة أنت بحاجة إلى ملعقتين من جل الصبّار وملعقة من مسحوق الكركم وملعقة من الكافور. اخلطي المكوّنات جيداً واستخدمي المزيج على الأماكن المتشقّق من الجلد ودعيها تمتصّه لمدة ربع ساعة قبل غسل قدميك جيداً بالماء الفاتر.

جل الصبار لتنعيم البشرة

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