نصائح لـ مناكير احمر مطفي يدوم أسبوعاً كاملاً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يوليو 2019 04:37 مساءً - تبحث الفتيات عن مناكير احمر مطفي بتدرجاته المختلفة، وقد يعتقد البعض أن المناكير الاحمر المطفي هو حكر على فصل الشتاء، إلا أنّ هذا المفهوم خاطئ كونه لون كلاسيكي يمكن اعتماده في كل الأوقات وعلى مختلف المناسبات.

المناكير الاحمر المطفي يعتبر من أجمل ألوان طلاء الأظافر وأكثرها جاذبية، وقد أصبح جزء لا يتجزأ من الموضة، فقد استحوذ على اهتمام خبراء الجمال ونجمات العالم وأيقونات الموضة.

طريقة إزالة المناكير من دون الأسيتون



نصائح للحفاظ على مناكير احمر مطفي بدون تقشير لمدّة أطول:

مناكير احمر مطفي



- ادهني القليل من الخل قبل وضع المناكير على أظافرك بواسطة القطن الناعم.

- لا تهملي وضع مناكير شفاف قبل البدء بوضع اللون الأساسي وتأكدي من اختيار النوع اللاصق أكثر. إلى جانب ذلك، ضعي طبقة أخرى من هذا المناكير الخاص على أطراف أظافرك لأنه المكان الذي يبدأ بالتقشير دائماً.

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- تجنبي خض قمقم المناكير ما يؤدي إلى ظهور الفقاعات التي تسبب بدورها وجود هواء بين الظفر واللون عند وضع المناكير.

- لا تتخطي أطراف أظافرك من الأمام وأنت تضعين المناكير ليدوم فترة أطول بكثير.

- ضعي أكثر من طبقة من المناكير على أطراف الأظافر.

- وضع المناكير الشفاف الخاص فوق اللون يطول مدة حياة المناكير على أظافرك، فإذا أردت إبقاء اللون أسبوع أو أكثر، كرري وضع هذا المناكير فوق أظافرك كل يومين.

- لا تنسي ترطيب يديك واستخدام كريم أو زيت مخصص لترطيب الأظافر إذا أردت الحفاظ على جمال لون المناكير.

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