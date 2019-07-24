تسريحات شعر ميغان ماركل.. هكذا تغيرت مع السنوات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يوليو 2019 04:37 مساءً - منذ تعرفها الى الأمير هاري وحتى اليوم، تلفت ميغان ماركل الأنظار أينما حلت، وقد كان لإطلالاتها تأثير كبير على الكثير من النساء حول العالم، حيث تميزت بتسريحات شعرها البسيطة والجذابة، وأسلوبها الناعم في المكياج والأزياء.
تعرفي في هذا المقال، الى تطور أسلوب ميغان ماركل في اختيارها لـ تسريحات الشعر، منذ أن كانت ممثلة وحتى اليوم حيث أصبحت دوقة ساسيكس التي يتابعها الملايين حول العالم.
2009 – 2010
في هذين العامين، كانت ميغان ماركل تعتمد تسريحات الشعر الطبيعية والعفوية، كتسريحة الشعر الناعم المنسدل، أو تسريحة الشعر المنسدل مع التموجات الخفيفة، فهي لطالما كانت تميل الى الإطلالات الطبيعية غير المتكلفة، حيث نادراً ما كانت تعتمد تسريحات الشعر المرفوعة بمختلف أشكالها.
2011 – 2013
في هذا الوقت، بدأت ميغان ماركل تغير قليلاً في أسلوبها وتسريحات شعرها، نتيجة انتقالها من لوس أنجلس الى تورنتو، حيث كانت تظهر بتسريحة الشعر المموج المنسدل على الظهر والأكتاف، والتي كانت تجعل شعرها يبدو كثيفاً. وفي أحيان أخرى، كانت تعتمد تسريحة ذيل الحصان المنخفضة، مع الغرة المشدودة بالكامل الى الخلف، أو تسريحة الشينيون الكلاسيكية مع الغرة الجانبية.
2014 – 2015
يعد 2014 عام التغيرات الكبيرة في حياة ميغان ماركل، فقد لوحظ أنها بدلت كثيراً في نمط حياتها وإطلالاتها وتسريحات شعرها، فبدأت تعتمد تسريحات شعر كلاسيكية أنيقة وراقية، مثل تسريحة الشعر المنسدل مع التموجات العريضة المصقولة بشكل جذاب، وتسريحة الشعر المستقيم المصقول بعناية مع الفرق الجانبي...
2016 – 2017
لم تكن تعرف ميغان ماركل أن الرجل الذي تعرفت إليه من خلال صديقتها، وهو الأمير هاري، أنه سيكون زوجها المستقبلي، وأن ذلك سينعكس في شكل كبير على إطلالاتها، وهذا ما حصل بالضبط عندما بدأت تتوطد العلاقة بينهما. إلا أنها رغم ذلك حافظت على أسلوبها الناعم وتسريحات شعرها غير المتكلفة، فبدأت تعتمد تسريحة الكعكة الفوضوية المفعمة بالحيوية والأنوثة، وتسريحات الشعر المنسدلة الأنيقة مع القبعات الفخمة والجذابة.
2018 – 2019
على رغم زواجها بالأمير هاري في عام 2018، إلا أن دوقة ساسيكس حافظت على مظهرها البسيط وتسريحات شعرها غير المتكلفة، ففي يوم عرسها اعتمدت تسريحة الكعكة المتوسطة مع الغرة النصفية المزينة بتاج مرصع بالألماس. وبعد زواجها، طبعت تسريحات الكعكة بأشكالها الكلاسيكية الناعمة، إطلالات ميغان ماركل، إضافة الى تسريحات الشعر المنسدلة، سواء الناعمة أو المموجة، المصقولة والأنيقة جداً، إضافة الى تسريحة ذيل الحصان المنخفضة. وخلال هذه السنوات، كانت القبعات الحاضر الأبرز في إطلالات ميغان ماركل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.