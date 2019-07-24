زوجة مكسيم خليل ترد على انتقادات دعمها للمثلية الجنسية: "دعوا الخلق للخالق"

منذ أيام قليلة، أعلنت الفنانة السورية سوسن أرشيد، زوجة الفنان مكسيم خليل، دعمها للمثلية الجنسية وحقوق المثليين، وذلك من خلال ما نشرته عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وما زالت الفنانة السورية تثير الجدل، إذ أكدت أيضًا عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، دعمها لمجتمع الميم وهو ما يتضمن المثليين جنسيًا، موضحة أن ذلك ما هو إلا حرية شخصية.

وعبرت الفنانة السورية عن رأيها من خلال ما نشرته عبر "إنستجرام"، قائلة إنها تؤيد الحرية الشخصية طالما لم تتعد على حرية الآخر: "تفاجئت كثيرًا بالتعليقات والرسائل الجميلة المليئة بالإنسانية والحب وتقبل الآخر من جميع فئات المجتمع، كما وصلني الكثير من التعليقات والرسائل المليئة بالكراهية والشتم والقدح والذم والجهل والخوف من أشخاص تم حصرهم بقوالب اجتماعية بالية لا ذنب لهم فيها لم تترك لهم مجالًا أو فسحة لحريتهم أو لعقولهم لاستيعاب الآخر المختلف".

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وتابعت سوسن في رسالتها: "قد وصل الجهل وقلة المعرفة والتعتيم في مجتمعاتنا إلى حد أن يخلط هؤلاء بين (LGBTQ) وبين المعتدين والمغتصبين، وإذا كان الموضوع محرما دينيا (تابو) فدعوا الخلق للخالق ولا تمارسوا دوره على الأرض.. الحياة جميلة باختلافاتها كن نفسك ودع الآخر يكون.. إنني أدعم الحرية الشخصية لجماعة ميم (LGBTQ) فهم لم يتعدوا على حقوق أحد ولم يؤذوا أحدا فليس من حق أحد التعدي على حقوقهم".

وأكدت الفنانة السورية أن هذا ما صرحت به من قبل وسوف تعيده مرة أخرى: "هذا ما صرحت به وأعيد، أما بالنسبة للاجتهادات الشخصية لبعض الصحفيين الذين يتكلمون عن تصريحات لي من نسج تحليلاتهم المرتبطة بعوالمهم الداخلية وخيالهم وأحكامهم المسبقة فهذا شأنهم ولا يمت لي بصلة".

كانت سوسن أعلنت ذلك بعدما تعرضت لانتقادت بسبب نشرها مقطع من أغنية شقيقها التي كشف خلالها عن ميوله المثلية، فنشرت عبر خاصية "الاستوري": "من الآخر ولنقطع الشك باليقين، أنا مع الحريات الشخصية وضد المحاكمات الاجتماعية المربوطة بتابويات يرسمها كل مجتمع على مزاجه، فبالتالي أنا مع حقوق المثليين".

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