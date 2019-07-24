منى إش إش تهاجم ماجد المصري: "حاربني في الوسط وأنا وأبويا أصل نجاحه"

رغم مهاجمة ماجد المصري لأفعال طليقته منى إش إش، كانت دائمة الود، وتنشر صورًا تجمعها به مع تعليقات تعيد الذكريات التي كانت بينه وبينها، لكنها قررت أخيرًا أن تخرج عن صمتها وتهاجمه عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت منى إش إش صورة لها من حفل زفاف ابنها أحمد ماجد المصري، وكتبت عليها تعليقات هاجمت فيه المصري بشدة، واتهمته بأنه أنكر خيرها ووالدها، مؤكدة أنها لا تريد أن تخرب زواجه عليه حيث كتبت، "أنا مش خرابة بيوت ولا غيره لو عايزة أخرب بيت ماجد المصري، كنت خربته من أول ما أتجوز من 13 سنة".

وتابعت: "ماجد المصري أنكر الدويتو وأنكر وجودي ولا همني. وكان بيوصي الصحفيين والمذيعات في لقاءات إنهم ما يجبوش سيرتي وأنا شريكة كفاح وشقى وتعب أحلى سنين عمري في مشواره الفني اللي وصل له ده"، مؤكدة أنه حاربها فنيا كي تظل في البيت: "حاربني في الوسط الفني علشان أفضل أربي الولاد.. نسي وأنكر إني أنا وأبويا أصل الخير والنجاح اللي وصله، وإن أنا كنت زوجة وزميلة وأم أولاده ولا همني ولا اتكلمت بالعكس كنت بدافع عنه".

واختتمت تعليقها، "الموضوع باختصار ماجد المصري أنكر أمومتي لأولادي، وأنكر تضحيتي بعمري عشان أربي أولادي (هذه القشة التي قصمت ظهر البعير) علشان كدة فكرته مين أنا #منى _إش_إش خلص الكلام".

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بداية الخلاف

منذ احتفل ماجد المصري بزفاف نجله أحمد من طليقته منى إش إش، مطلع الشهر الجاري، في حفل حضره الاثنان، داومت الأخيرة على نشر صور من الذاكرة، لعلاقتهما، وكيف كان الدويتو الغنائي بينهما، وفي المقابل تعرضت لانتقادات حادة بسبب تلك الصور، واتهمت بأنها تحاول خطف المصري خصوصًا أنه متزوج من أخرى هي رانيا أبو النصر ولديه منها أطفال.

رد ماجد المصري

ورد ماجد المصري بطريقة غير مباشرة على منى إش إش، حيث نشر صور تجمعه بزوجته، وكتب عليها تعليقا "زوجتي الحب الأول والأخير"، كما نشر صور عبر خاصية ستوري لموضوع صحفي ينتقد أفعال منى إش إش، ونفس الفعل كررته زوجته رانيا أبو النصر.

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