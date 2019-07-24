خواتم خطوبة ستخطف أنفاسك من أول نظرة

قد يبدو شراء خاتم الخطوبة المثالي مهمة مستحيلة، فكيف يمكن أن تجدي تصميماً أخّاذاً ومناسباً لكِ من بين العديد من الموديلات التي أبدعتها ماركات المجوهرات.

وعلى الرغم من صعوبة الأمر، ولكن الأهم هو اختيار خاتم تقعين في حبه ويأسرك من أول نظرة.

خواتم خطوبة من ماركات عالمية

التقطي أنفاسك، وطالعي أجمل موديلات خواتم خطوبة قدمتها الماركات الأشهر في عالم المجوهرات، حيث إنها تصاميم أيقونية خالدة، يمكن أن تضيف سحراً لا يضاهى لإطلالاتك حتى نهاية العمر.

خاتم خطوبة مميز

خاتم خطوبة من بودلز Boodles

قدمت ماركة Boodles خاتم خطوبة بحلقة مزدوجة، ومرصع بفصوص الألماس، وهو بتصميم دائري تبدو كالعقدة من الأمام.

خاتم خطوبة من بوتشيلاتي Buccellati

لإطلالة عصرية وغير تقليدية، اختاري تصميماً يجمع بين الذهب الأصفر والأبيض، مثل هذا الخاتم المميز بالحلقات الثلاث وفص الألماس.

خاتم خطوبة من بولغاري Bulgari

كوني مثل النجمة في يوم الخطوبة، واختاري هذا الخاتم المميز بتصميمه المفضل للعديد من المشاهير والنجمات في أعراسهن.

خاتم خطوبة من كارتييه Cartier

بتصميم حلزوني من الذهب الأبيض مرصع بالألماس، قدمت ماركة كارتييه خاتم خطوبة أيقونياً يزيد العروس سحراً وجاذبية.

خاتم خطوبة بتصميم الماسي

خاتم خطوبة من شانيل Chanel

أمتعنا تصميم شانيل الماسي بالحلقة المزدوجة، والمرصع بفص ألماس صغير في منتصفه، ليناسب العروس الناعمة والرومانسية.

Advertisements

خاتم خطوبة من شوميه Chaumet

استوحت ماركة شوميه هذا التصميم من التاج الملكي، لتمنح العروس إطلالة تحاكي الأميرات، ولازال من أجمل موديلات خواتم الخطوبة حتى الآن.

خاتم خطوبة من شوبارد Chopard

للعروس الرومانسية، قدمت دار شوبارد خاتم خطوبة بتصميم القلب والمرصع بفصوص الألماس المتحركة، لإطلالة مفعمة بالأنوثة.

خاتم خطوبة من دي بيرز De Beers

تداخلت الحلقة بالذهب الأبيض مع الحلقة الماسية لتتناغم في تصميم يخطف الأنفاس من دي بيرز، مع فص أمامي صغير من الألماس.

خاتم خطوبة من فابيرغ Fabergé

لإطلالة غير تقليدية، اختاري خاتم خطوبة مرصع بفص ملون، مثل هذا الخاتم الفخم من دار فابريغ، والمزين بلمسات الذهب الوردي مع الذهب الأبيض.

خاتم خطوبة من هاري وينستون Harry Winston

أيضاً قدمت دار هاري وينستون خاتم خطوبة يجمع بين الفخامة والنعومة، مرصعاً بفصوص الألماس الأبيض ويتوسطه الفص الأصفر الكبير.

خاتم خطوبة من ميسيكا Messika

عادةً ما تقدم دار ميسيكا تصاميم غير تقليدية، مثل هذا الخاتم الألماسي المفتوح من الأمام، والمكون من فص ألماس أميرالد، وفص ألماس بتصميم الإجاصة.

قد يهمك أيضا:

- مجوهرات من "الألماس" لمناسباتك الفاخرة والراقية

"فيرساتشي" تُصمِّم تشكيلة مِن الخواتم المصنوعة مِن الذهب الأبيض