الأحمر يسيطر على أزياء النجمات العرب

لا منافس للون الأحمر أبداً أياً كانت المناسبات التي سيتم ارتيادها، ولعل هذا اللون جذب النجمات العربيات بشكل كبير، بحيث أجمعن على الظهور به في حفلاتهن، يومياتهن ومناسباتهن الخاصة. فما هو السر وراء هذا الاجماع عليه وكيف يمكن أن ترتديه أنت بأسلوب النجمات.

النجمات العربيات يجمعن على اللون الأحمر

من يتابع اطلالات النجمات العربيات يلاحظ انجذابهن للون الأحمر بشكل كبير وعلى رأسهن النجمة نوال الزغبي الذي يعتبر هذا اللون من الألوان المفضلة لديها ودائماً ما تظهر، كذلك الحال مع نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور واليسا وأنغام وديانا حداد ونانسي عجرم ونجوى كرم وغيرهن كثر..

سر هذا اللون

ان الاجماع على هذا اللون لا يأتي من عبث فهو من أكثر الألوان حيويةً واشراقاً وله توهج غريب يلفت الأنظار بشدة. فضلاً عن ذلك، يتماشى هذا اللون مع السمراوات والبيضاوات على حد سواء تبعاً لتدرجاته وشرط أن يتناغم مع لون البشرة.

كما أن هذا اللون يعتبر من الألوان الفرحة ويعكس أجواءً من التفاؤل والايجابية على الشخصية التي ترتديها ويجذب الأنظار نحوها.

ارتدي الأحمر بأسلوب النجمات

أنت أيضاً يمكنك أن تلفتي النظر على غرار النجمات وأن تتألقي باللون الأحمر بطريقة ملفتة وفقاً للقواعد التالية:

في البداية، عليك أن تحددي لون بشرتك وعلى أساسها اختيار الأحمر الذي يليق بك. ففي حال كنت سمراء، اختاري الأحمر الزاهي والقوي وابتعدي عن الألوان الداكنة، أما في كنت بيضاء، فننصحك بتدرجات الأحمر الداكن التي ستليق بك جداً.

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نسقي مع أزيائك وفساتينك باللون الأحمر، أكسسوارات مميزة ذات ألوان حيادية تتناغم معه.

اعتمدي مجوهرات من الذهب الأصفر لأن أكثر التصاميم تناسقاً معه.

طبقي ماكياجاً هادئاً مع الأحمر وركزي على أحمر شفاه النيود وليس الأحمر، لأن النيود يليق به أكثر.

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