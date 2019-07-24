البونشو يبرز في المجموعات التحضيرية لخريف 2019

صحيح أننا لا زلنا نعيش في حرارات الصيف المرتفعة، لكن هذا لا يمنعنا من تعريفكِ على الصيحات التي ستبرز في المجموعات التحضيرية لخريف 2019. كوني على علم بها، وتحضّري لتبنّي أبرز الصرعات في الموسم المقبل تماماً مثل صيحة البونشو! هذا التصميم سيشكّل حتماً قطعة أساسية في خزانة كل امرأة مواكبة للموضة.

برز البونشو في المجموعات التحضيرية لخريف 2019 حيث قدّمته أكثر من دار أزياء في هذا الموسم. تصميم البونشو ليس فقط مريحاً وعمليّاً، بل مطبّعاً بلمساتٍ عصريّة. نراه هذا الموسم على المنصّات بخطوط وأشكال مختلفة، كما يمكن اعتماده كيفما كانت حالة الطقس.

تميّزي بإطلالة مرحة في الأيّام الباردة وارتدي بونشو يتّسم بالألوان المتعددة تماماً مثل تصميم Missoni المزيّن بخطوط أفقية بالبرتقالي، البيج، الأخضر، الأبيض والرمادي. كما يمكنكِ أن تعتمدي بونشو Old Times الذي يأتي بقماش الجينز والمزيّن بطبعات الأزهار على شكل دائري.

لإطلالة دافئة 100%، لا تتردّدي في اختيار بونشو MM6 Maison Margiela الطويل والمصنوع من الصوف. كما يمكنكِ اللجوء إلى بونشو Gucci المطبّع بشعار الدار.

للوك مبتكر، انتقي بونشو Chloé الذي يأتي على شكل سترة، مرفق بسحّاب وبياقة عالية. كما يمكنكِ اختيار بونشو 3.1 Phillip Lim الذي يتمتّع بلمسة مستوحاة من ستايل الرحّالة.

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إذاً في الموسم المقبل، لا تتردّدي في اعتماد تصميم بونشو لإضافة لمسة مرحة إلى لوكاتكِ. نسّقيه مع تنورة أو فستان قصير وبوتس عالي لإطلالة عصرية دافئة. كما يمكنكِ اعتماده مع سراويلكِ سواء كانت دنيم أو غيرها، لإطلالة عملية مريحة. البونشو سهل الإرتداء للغاية، الأمر الذي سيجعل من هذا التصميم رفيقكِ في كل زمان وكل مكان!

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