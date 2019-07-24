ماذا يحدث عند ارتداء العدسات اللاصقة أثناء السباحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

حذر الدكتور تيم بيمه من ارتداء العدسات اللاصقة أثناء السباحة؛ نظرا لأنها قد تتسبب في إصابة العين بالتهاب خطير.

وأوضح طبيب العيون الألماني أن العدسات اللاصقة، خاصة الرطبة، قد تتشبع بالماء وتمتص ما بها من جراثيم أو مواد كيميائية كالكلور مسببة الإصابة بالتهاب القرنية، الذي قد يؤدي إلى أضرار جسيمة بالنظر.

وتتمثل أعراض التهاب القرنية في تورم القرنية وتدهور الرؤية واحمرار العين وتشنجات الجفن والشعور بوجود جسم غريب في العين والألم الشديد والحساسية ضد الضوء وزيادة الإفرازات الدمعية. لذا يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة.

ولتجنب هذا الخطر، ينصح بيمه بالاستغناء عن العدسات اللاصقة وارتداء نظارة سباحة بدلا منها.