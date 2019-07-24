تعرف على الحسناء التي رافقت منتخب الجزائر ببطولة أفريقيا.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خطفة الجزائرة لامية محي الدين، عضو الطاقم الطبي للمنتخب الجزائري والمكلفة بمراقبة نوعية التغذية، الأنظار خلال عودة منتخب الجزائر بعد الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي أقيمت في مصر النسخة الـ 32 “مصر 2019”.

عدد كبير المشجعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاحظوا تواجد فتاة ضمن وفد منتخب الجزائر العائد من القاهرة، بعد تتويجه بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا.

Advertisements

كثيرون تساءلوا عن هوية تلك الفتاة وسر تواجدها مع منتخب الجزائر، منذ معسكر المنتخب في العاصمة القطرية الدوحة، الذي سبق انطلاق فعاليات كأس أمم أفريقيا 2019.

لامية محي الدين، تبلغ من العمر 29 عاما، وهي عضو الطاقم الطبي للمنتخب الجزائري والمكلفة بمراقبة نوعية التغذية، وحصلت على شهادة الماجستير في علم التغذية والتغذية البشرية من جامعة الجزائر، وهي أول امرأة تشغل منصب طبيبة التغذية في الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

كان منتخب الجزائر قد توج بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد اللقب الأول عام 1990، عقب فوزه على السنغال بهدف نظيف في المباراة النهائية للنسخة الـ32 من البطولة القارية، التي اختتمت منافساتها في مصر في الـ 19 من الشهر الجاري.