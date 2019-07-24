مدلكة مساج تايلاندية تتسبب في وفاة سيدة حامل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الشرطة التايلاندية، اتهامات لخبيرة المساج سوثانيا كواي، وذلك لتسببها في وفاة امرأة حامل دخلت في غيبوبة أثناء خضوعها لمساج تدليك القدمين.

صحيفة “ذا ميرور” البريطانية، ذكرت أن المرأة الحامل، ويراوان كيد كسيري، البالغة من العمر 25 عاما، تعرضت للإغماء وفقدت وعيها في 11 يونيو 2019 ونقلت إلى المستشفى على الفور.

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المريضة عانت في غرفة الإسعاف من سكتة دماغية وقلبية، أديا إلى إجهاضها على الفور، وشخص الأطباء إصابتها بالانصمام الرئوي “انسداد الشريان الرئوي”.

المرأة دخلت في غيبوبة استمرت 6 أشهر، قرر أقاربها بأنه لا يوجد لها فرصة في الشفاء وفصلوا عنها، يوم الجمعة 19 يوليو، كل أجهزة دعم الحياة.. وقالت عمتها تشويات كاويه: لقد كان من الصعب علينا اتخاذ هذا القرار.. لكنها الآن ترقد بسلام.

السلطات المحلية تجري حاليا تحرياتها، بعد أن وجهت الشرطة للمدلكة كواي تهمة التسبب بوفاة ويراوان، بسبب تدليك القدمين الذي لم يكن مناسبا لحالتها آنذاك.