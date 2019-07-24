أسباب تشقق الجلد حول الأظافر وطرق علاجها

تعاني الكثيرات من مشكلة تشقق الجلد وخصوصًا في المنطقة حول أظافر اليد، ما يسبب حرجا وانزعاجا، ويقدم الدكتور سعيد حسين استشاري الجلدية، لـ"هن"، بعض الأسباب التي تؤدي إلى ذلك المرض، ومنها:

أسباب تشقق الجلد حول الأظافر

عدم تجفيف اليد من الماء بعد الوضوء أو تنظيف النزل.

استخدام مواد منظفة بشكل كبير يؤدي إلى جفاف البشرة.

تجاهل استخدام واقي الشمس على اليد واقتصاره على الوجه فقط.

عدم استخدام المرطبات بشكل منظم وخصوصًا عند التعرض للشمس بشكل كبير.

عدم شرب الماء بشكل كافٍ.

عدم مراجعة نسبة السكر في الدم.

نقص فيتامين A وفيتامين B.

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وقدم استشاري الجلدية بعض الخطوات التي يجب أن تكون بشكل يومي؛ للتخلص من تلك المشكلة وهي كالتالي:

علاج جفاف الجلد حول الأظافر

شرب الماء بشكل كافٍ يوميا بحيث ألا يقل عن لترين يوميا.

ضرورة ترطيب البشرة من وقت لآخر لتعويض ما تفقده من حر الصيف.

تجنب استخدام الصابون الخاص بغسل الأطباق مباشرة على اليد، وضرورة ارتداء القفازات الجلدية لتجنب ذلك.

تجفيف اليد جيدا بعد استخدام الماء لعدم ظهور تشققات بالجلد.

يمكن عمل ماسك عسل النحل على اليد مرتين أسبوعيا.

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