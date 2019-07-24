مهرجان في الغردقة.. شيفات ينحتون "السيسي وصلاح وترامب" على البطيخ

في إطار مهرجان شارك به مجموعة من الطهاة، داخل مدينة الغردقة، تسابق 60 شيف مصريين وغير مصريين على نحت العديد من صور الشخصيات العامة.

وتفنن بعض المتسابقين، برسم صورة للرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن اللاعب الدولي محمد صلاح، وشارلي شابلن وآخرين.

و نحت الشيف أحمد خميس، وجه الرئيس السيسي على بطيخة، ونالت إعجاب السائحين من مختلف الجنسيات، حتى أنهم التقطوا الصور التذكارية معها ونشروها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّر "خميس" عن حبه للرئيس السيسي، لذا اختار نحته والمشاركة بعمله في المسابقة.

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بينما نحت الشيف إبراهيم يوسف صورة للاعب محمد صلاح، مغيرا عن حبه الشديد له بوصفه "فخر العرب"، مؤكداً أن نحت صورته استغرق نحو 36 دقيقة أمام بعض السياح.

ومن جانبه نوَّه الشيف محمود عبدالصادق، رئيس المهرجان، إلى مشاركة السائحين مع لجنة التحكيم في اختيار الفائزين بنسبة 10% طبقاً لشروط المسابقة، موضحا ان الفوز يتوقف على السرعة في الأداء ودرجة صعوبة النحت، بجانب عوامل أخرى ليس منها جمال الصورة المنحوتة.

وبحسب ما قاله، الشيف أحمد جابر، منسق عام المهرجان والمتحدث الإعلامي لطهاة البحر الأحمر، في تصريحات صحفية، فان الهدف من المهرجان تنشيط السياحة والتقاط السائحين الصور التذكارية ونشرها على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل، وهو خير دعاية لسياحة الغردقة، حيث يتشجع أصدقاؤهم على زيارة مصر، لما تنعم به من أمن وأمان، قائلا: "المهرجان رسالة للعالم بأن مصر آمنة"

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