بالصور.. الظهور الأخير لوالدة الفنانة يسرا

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رحلت والدة الفنانة يسرا، عن عالمنا، صباح اليوم الأربعاء، داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، بعد صراع مع المرض، حيث يُشيع جثمانها من مسجد السيدة نفسية، عقب صلاة العصر.
كان الظهور الأخير، لوالدة الفنانة يسرا، خلال الاحتفالات بعيد ميلادها الأخير، في شهر مارس الماضي.
وحرصت يسرا حينها على نشر صور الاحتفال برفقة والدتها، والتقاط الصور التذكارية معها، بجانب حضور مجموعة من أصدقائها، منهم سمير صبري، هالة صدقي، أمينة، شريف منير، إلهام شاهين، والسيناريست تامر حبيب، والمخرجة إيناس الدغيدي بالإضافة للإعلامية بوسي شلبي.
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