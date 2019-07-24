طريقة عمل صلصة الطماطم

صلصة الطماطم من الأشياء التي لا يخلو منها أي بيت، والآن بدلًا من شرائها من الأسواق أصبح بإمكانك إعدادها في المنزل، بطريقة صحية سهلة ومنخفضة التكاليف، كل ما عليك فعله هو تجهيز المكونات واتباع طريقة التحضير؛ للحصول على النتيجة المرجوة.

المكونات

2 كيلو طماطم

ثمرة بنجر

معلقة صغيرة سكر

معلقه صغيرة ملح

ربع كوب ماء

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قطعي الطماطم إلى أربع قطع، ثم ضعيها على نار متوسطة مع البنجر والماء، واتركيها على النار لمدة 10 دقائق.

غطي القدر، واتركي الطماطم على نار هادئة جدًّا لمدة تتراوح "بين ساعة إلى ساعة ونصف"، مع التقليب كل 10 دقائق.

ارفعي الطماطم عن النار واتركيها تهدأ تمامًا، ثم ضعي الخليط في الخلاط الكهربائي واخلطي جيدًا.

صفي الخليط ثم ضعي السائل على نار هادئة مرةً أخرى ولا تغطي القدر، واتركيه حتى يغلي.

قومي بإضافة الملح والسكر، واتركي الصلصة تغلي لمدة ساعة، مع التقليب كل 10 دقائق، حتى يقل الحجم إلى النصف.

ضعي الصلصة في برطمانات زجاجية محكمة الغلق، واحفظيها في الثلاجة.

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