في 10 دقائق فقط.. يمكنك تحضير حقيبة سفرك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

لن تحتاجي لأكثر من 10 دقائق بعد الآن لتضعي في حقيبتكِ مستلزمات رحلتك قبل السفر وتصبحين جاهزة للانطلاق، تابعي النصائح التالية، بحسب ما جاء بموقع "العربية".

اختاري قطعاً تحبّينها فعلاً

تُشكّل الراحة عنصراً أساسياً خلال الرحلة، فاحرصي على أن تختاري من خزانتكِ أزياءً مريحة وعمليّة وتحبّينها. فمن شأن ذلك أن يسهّل عليكِ تنسيقها وارتداءها. وخذي بالاعتبار المكان الذي ستقصدينه في المدينة أو الجبل أو البحر لأن الظروف المناخيّة وطبيعة العطلة والنشاطات التي ستقومين بها عوامل تؤثّر بشكل أساسي على اختيار ما ستوضّبينه في حقيبتكِ.

اعتمدي على القطع الأساسيّة

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تُشكّل القطع الأساسية ضمانة لحسن الاختيار دائماً، فهي تكون عادةً قابلة للارتداء بأشكال مختلفة وسهلة التنسيق مع قطع أخرى. سراويل من الدنيم، "تي شيرتات" قطنية، أثواب صيفيّة مريحة، بلوزات مستوحاة من تصميم القفطان.. جميعها قطع عمليّة يسهل ارتداؤها خلال النهار. ولا تنسي اختيار بعض الإطلالات المسائية الأنيقة وغير المتكلّفة التي يمكن تنسيقها مع أكسسوارات مميزة. احملي معكِ حقيبة واحدة للنهار وأخرى للمساء، أما بالنسبة للأحذية، فركّزي على الراحة أولاً وأخيراً. أضيفي إلى حقيبتك بعض الثياب الداخليّة وثياباً للنوم، وضعي مستحضرات العناية في عبوات صغيرة حتى لا تأخذ مكاناً كبيراً في الحقيبة.

ضعي قائمة بالأغراض التي ستحتاجينها

إن تدوين ما ستحتاجين إليه في رحلتكِ على ورقة سوف يساعدكِ في تنظيم أفكاركِ وعدم نسيان أي من الأغراض التي سوف تحتاجين إليها. قسّمي قائمتكِ بين أزياء للنهار وأخرى لليل، وأكسسوارات بالإضافة إلى مستحضرات عناية وتجميل. وستلاحظين بعد ذلك أنه لن يبقى عليكِ سوى وضع هذه الأغراض في الحقيبة.

أحسني اختيار حقيبتكِ

اختاري حجم حقيبتكِ بما يتناسب مع عدد أيام الرحلة، واحرصي على أن تكون سهلة الحمل وسهلة التوضيب فمن شأن ذلك أن يساعدكِ في اختصار الوقت لدى وضع الأغراض فيها. اطوي الثياب بطريقة تسمح لكِ بكسب المزيد من المكان في الحقيبة ولا تأخذي معك قطعاً لستِ أكيدة من ارتدائها. اكتفي فقط بالأغراض الضرورية، فذلك سيساعدكِ في تسريع عملية توضيب الحقيبة ويُسهّل عليكِ حملها أيضاً.