منها عدم الإفراط.. 6 نصائح ذهبية لتستمتعي بعطرك الصيفي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

لتطبيق العطور الصيفيّة قواعد يجب معرفتها للحفاظ على رائحة منعشة طوال اليوم، وهي كالتالي، بحسب ما جاء بموقع "العربية".

1- لا تفرطي في استعمال العطر:

يساعد ارتفاع حرارة الجو خلال هذا الفصل في انتشار رائحة العطر بشكل أسرع، فنفحاته العليا والوسطى تتبخر بسرعة ولا يبقى على البشرة سوى النفحات السفلى التي تكون الأقوى عادةً. ولذلك من الأفضل عدم الإفراط في استعمال العطر وتطبيقه على أماكن النبض فقط أي وراء الأذنين، عند المعصمين، في منطقة أعلى الصدر، ووراء الركبتين. كما يمكنكِ رشّ القليل منه على شعركِ.

2- رشّي عطركِ بعيداً عن الأجواء الحارة جداً:

يمكن لرائحة عطركِ أن تتغيّر لدى استعماله في أماكن تكون فيها الحرارة مرتفعة جداً مثل السيارة، أو عند رشّه على بشرة تعاني من الحرّ والتعرّق. فهذه العوامل تغيّر في تركيبة العطر وبالتالي في رائحته.

3- أبعدي العطر عن بشرتكِ إذا كنت ستتعرضين للشمس:

تذكري دائماً أن العطور لا تحب الشمس، وأن بشرتكِ معرّضة للإصابة بالتحسس في حال رشّ العطر عليها ثمّ تعريضها للأشعة الذهبيّة مما يترك عليها احمراراً أو بقعاً مزعجة يصعب التخلّص منها. اكتفي بتعطير ثيابكِ أو رشيّ غيمة من العطر تمرّين خلالها فتلتقط بشرتكِ وشعركِ رائحة العطر الذكيّة.

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4- اكتشفي النفحات الصيفيّة المنعشة:

تُطلق دور العطور العالميّة روائح خاصة بفصل الصيف من عطورها الكلاسيكيّة. تكون هذه الروائح عادةً بصيغة "الماء المنعش" أو "الماء الخفيف"، كما يمكن الاستعانة بصيغ "ماء الكولونيا" التي تناسب جيداً هذا الفصل.

غالباً ما تكون النفحات الصيفيّة غنيّة بالروائح الرقيقة للأزهار (ياسمين، فريزيا، بنفسج، فوانيا...) والمنعشة للحمضيّات (برتقال، ليمون، ليمون هندي...) بالإضافة إلى الفاكهة (تفاح، إجاص، دراق، توت، أناناس...) كما تدخل عليها بعض النفحات الشهيّة مثل الفانيللا وجوز الهند التي تناسب أوقات العطلة.

5- احتفظي بالعطر بعيداً عن الحرارة والرطوبة:

تتميّز تركيبة العطور بكونها حسّاسة، ولذلك يجب حمايتها من مصادر الضوء والحرارة. احتفظي بعطوركِ في عبوتها الأساسيّة وفي مكان جاف وبارد قدر المستطاع.

6- استعملي مستحضرات العناية التي تحمل رائحة عطركِ:

تُطلق دور العطور العالمية مجموعة مستحضرات تكون مرافقة لعطورها. وتتخذ شكل كريم أو حليب معطّر ومرطّب للجسم، زيت للجسم، ومزيل للرائحة بنفحات العطر نفسه فلا تترددي في استعمالها كونها تحافظ على ثبات عطركِ لفترة أطول.