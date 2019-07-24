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طريقة تخزين المانجو

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تعد المانجو واحدة من أهم الفواكه المرتبطة بفصل الصيف، يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن استخدامها في عدة وصفات. 

وتلجأ العديد من السيدات، لتخزينها بالفريزر، للاستفادة منها طوال فصول السنة، حتى لا يقتصر تناولها على الصيف فقط. 

ويقدم "هن" لربات المنازل، طريقة تخزين المانجو. 

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طريقة تخزين المانجو

قومي بتقشير المانجو باستخدام "مقشرة" البطاطس.

قطعي الثمرات إلى شرائح سميكة، وزيلي النواه.

ضعي الشرائح جنبًا إلى جنب في كيس بلاستيك.

أفرغي الأكياس من الهواء، ثم رتبيها داخل الفريزر، بشكل مسطح.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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