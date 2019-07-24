يتعرض العديد من الأشخاص إلى أزمة نقص الهيموجلوبين في الدم، المسؤول عن نقل الأكسجين من الرئتين إلى أنسجة الجسم، ونقل ثاني أكسيد الكربون أيضًا من أنسجة الجسم إلى الرئتين، والذي يتسبب نقصه في إصابة الشخص بفقر الدم.

ويرصد "هن" أعراض نقص الهيموجلوبين في الدم، وفقًا لـ "mayoclinic"

أعراض نقص الهيموجلوبين في الدم

زيادة الشعور بالإرهاق.

الشعور بالدوخة، والدوار.

صعوبة التنفس.

ألم بالأذنين.

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ألم في الصدر.

صداع.

شحوب لون البشرة.

برودة الأطراف.

عدم انتظام ضربات القلب.

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