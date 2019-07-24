أسبابه غامضة.. كل ما تريد معرفته عن الطفح الجلدي المزمن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
عاني بعض الأشخاص من الطفح الجلدي المزمن، حيث تظهر بعض البقع الحمراء في الجسم والتي تسبب الحكة.
وعادة ما يذهب الطفح الجلدي في غضون أسبوع، ولكنه قد يصبح مشكلة مزمنة اذا استمر أكثر من 6 أسابيع.
أعراض الطفح الجلدي المزمن، حسب ما نشر موقع "CNN":
بقع حمراء تظهر في أماكن مختلفة
بقع تختلف في الشكل واللون والحجم
حكة خفيفة إلى شديدة
تورم مؤلم في الحلق والجفون والشفتين
بقع تستمر لأكثر من 6 أسابيع
ما الذي يسبب الطفح الجلدي المزمن؟
السبب الدقيق للطفح الجلدي المزمن غير معروف. لكنه يتشكل استجابةً لمحفزات معينة:
لدغات الحشرات أو الطفيليات
بعض الأدوية كمضادات الالتهابات
ممارسه الرياضة
التعرض لأشعة الشمس أو الحرارة أو البرد
العدوى
الضغط على الجلد أو خدش البقع الحمراء
الإجهاد
خيارات العلاج
يرتاح الكثير من الناس جراء تناول دواء مضاد للهستامين مرة واحدة يومياً. إضافة لذلك، قد يقترح طبيبك:
أدوية مضادة للالتهابات
أدوية تمنع إنتاج الهستامين في جسمك
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