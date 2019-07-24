"الجيم" ليس حلا لزيادة وزن الطفل.. إليك 4 تمارين تناسبه

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

قد يجد الأطفال صعوبة في ممارسة اللعب في أماكن مفتوحة خلال موجات الحر الشديد الصيفية، ومع تزايد وقت الجلوس أمام شاشات الكومبيوتر والتلفزيون يزداد وزن الطفل في مرحلة مبكرة من عُمره. فهل من الأفضل للطفل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في صالة الجيم؟ وهل يوفر ذلك حلاً لمشكلة البدانة وزيادة الوزن لدى الطفل؟

لا تناسب كل تمارين المقاومة التي تتوفر في أجهزة الجيم الطفل، لأن عظامه لا تزال في مرحلة النمو، وقد تضع الأثقال ضغطاً عليها. لكن هناك أجهزة وتمارين تناسب الصغار، حسب ما ذكر علي موقع "24" الاماراتي:

جهاز المشي:

من الأنشطة البدنية التي يشعر الطفل بالمرح عند القيام بها المشي في المكان. يقوّي هذا النوع من التمارين عضلات: الساق (السمّانة) والفخذ وأسفل البطن، كما يساعد على فتح الشعب الهوائية وتقوية عضلات الصدر.

الدراجة الثابتة:

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من أجهزة الكارديو الدراجة الثابتة، وهي مناسبة لتقوية العضلات الكبرى (الفخذ والساق) وبالتالي حرق المزيد من السعرات، مع تنشيط الدورة الدموية.

القفز في المكان:

للقيام بهذا النوع من القفز يقف الطفل مستقيماً، وعند القفز لأعلى يرفع ذراعيه أيضاً حتى تتلامس كفّاه فوق رأسه، ثم يعود الذراعان إلى أسفل مع نهاية القفزة. من فوائد هذا التمرين تنمية التوافق بين حركة الساقين والفخذين وبين حركة الذراعين، إلى جانب تقوية عضلات الكتفين والساقين والقدمين، وزيادة كفاءة المفاصل في هذه المناطق.

القفز من حركة القرفصاء:

يبدأ هذا التمرين من وضعية الوقوف، ويقوم الطفل بثني ركبتيه والانخفاض بجسمه مع مد ذراعيه إلى الأمام، حتى يشكل مفصل الركبة زاوية قائمة، ومن هذه النقطة يقفز لأعلى ويهبط على الأرض وقوفاً. هذا التمرين متكامل الفوائد للمفاصل وعضلات الحوض والفخذ والركبة والساق والذراع.

القفز بالتناوب. من وضعية الوقوف يقوم الطفل بالقفز قليلاً على ساق واحدة (اليمنى) ليهبط على الأرض على الساق الأخرى (اليسرى)، وبالتناوب يقفز لأعلى بالارتكاز على الساق اليسرى ليهبط على اليمنى، وهكذا. يقوّي هذا التمرين عضلات الساقين والفخذين ومفاصل القدمين والحوض والركبتين.