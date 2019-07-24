دراسة: رغبة النساء في ممارسة العلاقة الحميمية تقل في هذا العمر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تفيد دراسة جديدة أجرتها "جمعية شمال أمريكا لسن اليأس" بأن نحو 5ر22 بالمئة فقط من النساء اللائي شاركن في الاستطلاع كن نشيطات جنسيا في الشهر السابق على الدراسة.

وأجريت الدراسة ، المسماة "لماذا يصبح الجنس أقل إشباعا مع التقدم في العمر"، في بريطانيا واشتملت على 4500 مشارك. ووجدت أن السبب الأكثر شيوعا في أن النساء في هذه الفئة العمرية غير نشيطات جنسيا يرجع لعدم وجود شريك جنسي لديهن.

وذكرت الدراسة أن ذلك يعود في أكثر الأحيان إلى كونهن أرامل.

ومن بين الثلثين اللائي لديهن شركاء، هناك أكثر من 34 بالمئة بقليل كن نشيطات جنسيا على مدار الثلاثين يوما الماضية.

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وأشارت بعض المشاركات في الدراسة إلى المشاكل الجسدية المرتبطة بانقطاع الطمث كأسباب لعدم نشاطهن جنسيا. في حين أن أخريات ألقين باللوم على عدم القدرة الجنسية لشركائهن في عزوفهن الجنسي غير الطوعي .

وكانت المسائل النفسية مثل المتاعب الجسدية في فترة ما بعد انقطاع الطمث عاملا أيضا.

وقالت الطبيبة ستيفاني فوبيون المديرة الطبية بـ"جمعية شمال أمريكا لسن اليأس": مشاكل الصحة الجنسية شائعة في النساء كلما تقدمن في العمر. كما أن العوامل المتعلقة بالشريك تلعب دورا بارزا في النشاط الجنسي للمرأة وإشباعها بما في ذلك عدم وجود شريك أو اختلال الأداء الجنسي للشريك أو ضعف صحته البدنية ، وتدهور العلاقة بين الطرفين ".

وفي حين أن "العلاجات الفعالة" متاحة لمداواة بعض هذه المشاكل، فإن موقع "ساينس ديلي" المعني بشؤون العلم ذكر أن النساء اللاتي تعانين من مثل هذه المشاكل نادرا ما تسعين لطلب المساعدة.